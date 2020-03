Tragedia familiare in mattinata: orrore in un appartamento

Un ex vigile urbano stamane ha ucciso la moglie ed il figlio e successivamente è tolto la vita a Beinasco, in provincia di Torino. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri.

Tragedia a Beinasco, comune in provincia di Torino, dove nella mattinata di oggi, venerdì 13 marzo, sono stati ritrovati in un appartamento i corpi senza vita di un’intera famiglia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata dalla redazione de La Stampa, un uomo di 66 anni avrebbe ucciso a colpi di pistola la moglie ed il figlio. Poi, dopo aver chiamato le forze dell’ordine, ha rivolto l’arma contro sé stesso e si è tolto la vita prima dell’arrivo dei carabinieri. I militari dell’Arma, giunti sul posto, stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto e rintracciare il movente della tragedia familiare.

Ha ucciso la moglie ed il figlio a colpi di pistola, poi ha rivolto l’arma contro sé stesso e si è tolto la vita. Questo è quanto sarebbe accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 13 marzo, a Beinasco, comune in provincia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, riportata da La Stampa, a premere il grilletto sarebbe stato un ex agente di polizia municipale di 66 anni che prima avrebbe ucciso la moglie, una ex dipendente comunale sua coetanea, e poi il figlio di 29 anni. Quest’ultimo era attualmente disoccupato e l’anno scorso era stato candidato come consigliere comunale in quota Lega. Il 66enne ha chiamato le forze dell’ordine per denunciare il proprio gesto, ma prima dell’arrivo dei carabinieri, si è suicidato. Sul posto, un appartamento in via Roma sito al civico 12, si sono precipitati i militari dell’Arma che purtroppo hanno ritrovato i corpi senza vita dei tre. Gli inquirenti stanno adesso cercando di ricostruire la dinamica della tragedia ed il movente che l’abbia potuta scatenare. Pare che non vi sia stata nessuna avvisaglia di problematiche familiari particolari. Ieri, l’uomo, come riporta La Stampa, aveva incontrato un vicino ed i due avevano parlato dell’emergenza coronavirus in Italia e scherzando il 66enne, molto conosciuto in paese, avrebbe detto: “Vedrai che andrà tutto bene“.

