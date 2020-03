La campagna #Iorestoacasa ci invita a non uscire se non è strettamente necessario. Ma come ammazzare il tempo e la noia? Ci sono tante attività costruttive da fare in casa

L’imperativo degli ultimi giorni per gli italiani è quello di restare a casa ed uscire solo se strettamente necessario. Unica ed essenziale regole per combattere il coronavirus ed evitare la sua diffusione. È da qui che sui social è partita la campagna #Iorestoacasa con l’invito a rimanere in casa appunto ed vitare il più possibile di avere contatti con altra gente.

Un appello e un hashtag preso in prestito anche dalla Presidenza del consiglio dei ministri per le sue campagne di comunicazione. Tanti poi i volti noti della tv, dello spettacolo, del cinema e della musica che via social hanno rinnovato l’invito a non uscire con #Iorestoacasa. Incontri solo virtuali dunque e inviti, ma anche tante attività, che si diffondono tramite social. C’è chi fa lezioni di design, chi lezioni di lingua, chi canta per intrattenere i suoi fans, chi fa dirette in due. Insomma ci si “arrangia” come si può sui social e non.

Ma le giornate sono tante e lunghe e non tutto il tempo può essere trascorso sui device elettronici. È necessario attivarsi con altre attività che coinvolgono tutta la famiglia, anche i più piccoli.

Come impiegare il tempo? Vi proponiamo alcune idee e consigli su cosa fare mentre #iorestoacasa.

Come impiegare il tempo?

Restare a casa e farsi compagnia a vicenda, stare insieme, sostenersi e divertirsi ma in modo costruttivo. Vi suggeriamo alcune idee da poter fare in questi giorni di #iorestoacasa per non andare incontro alla noia da divano e tv.

La prima cosa semplice da poter fare è quella di dedicarsi alla cucina. Nella vita “normale” per chi lavora ed è sempre fuori casa non si ha mai tempo per cucinare. Approfittiamone ora che si è a casa per provare e sperimentare nuove ricette. E poi perché no, condividiamole anche sui social. Cucinare piace tanto anche ai bambini, un modo per stare tutti insieme facendo qualcosa di utile e divertente.

Una buona idea in questi giorni di #iorestoacasa è anche quella di dedicarsi alla lettura. Tanti libri acquistati e mani iniziati per mancanza di tempo. Questo è il momento giusto per un’inversione di rotta, culturale e fisica, rilassandosi ma in modo formativo.

E poi c’è la musica, ma anche le serie tv. Ad ognuno il mood che preferisce per terminare una stagione rimasta incompleta oppure partecipare ai live che alcuni cantanti, come Clementino e Francesco Gabbani, propongono sui social.

#iorestoacasa non vieta di allenarsi. Solo perché le palestre sono chiuse non significa che si debba rinunciare all’attività fisica. Basta fare alcuni esercizi in casa, seguendo video tutorial che in rete non mancano. Gli influencer condividono le loro schede di allenamento. Alcuni personal trainer ed istruttori, tramite Skype continuano, anche se a distanza, le loro lezioni.

Ed infine #iorestoacasa aiuta a ritrovate l’importanza dello stare insieme in famiglia godendo semplicemente dei momenti della quotidianità, tra genitori e figli.

