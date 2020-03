Coronavirus, come prendersi cura della bellezza a casa

Piccoli trucchi e segreti di beauty fai da te per rimanere curate e ordinate anche in casa al tempo del coronavirus. Parla l’esperta Giulietta Fargnoli

Al tempo del coronavirus chiudono i centri estetici ed i saloni di parrucchieri. Nel rispetto del Dpcm sulle misure di contenimento della diffusione del virus le saracinesche di questi esercizi commerciali restano abbassate fino al 25 marzo. Come prendersi cura dunque della propria bellezza senza affidarsi ai professionisti di fiducia?

Bisogna ricorrere senza dubbio ai rimedi fai dai te per tenere curate le mani, il viso, i capelli e anche i piedi. Come accade per molti settori, anche per il beauty da casa gli esperti mandano consigli e video tutorial sul da farsi.

Tra questi anche Giulietta Fargnoli, esperta di benessere, trucco e nail art che ha spiegato alle sue clienti, ma non solo, alcuni trucchi del mestiere da mettere in pratica a casa. “Restare in casa in questo periodo è doveroso – ha spiegato – Ma, anche se ora può sembrare una sciocchezza, per chi è abituata a vedersi sempre curata e in ordine, avere un aspetto sciatto o le unghie con la ricrescita contribuisce a peggiorare uno stato mentale già turbato dai gravi eventi esterni”.

“Perché, dunque, non cercare un momento di leggerezza o una coccola di benessere tutta per noi, anche in casa? – ha detto Giulietta Fargnoli – In questi giorni in cui sarò lontana dal mio salone e dalle mie clienti, ho deciso di diffondere alcuni trucchi di bellezza fai-da-te, una sorta di pronto intervento casalingo. Dal momento che dobbiamo restare a casa, approfittiamo di questo tempo per prenderci un po’ più cura di noi stesse”.

Coronavirus, trucchi di bellezza fai da te

Non lasciarsi andare alla sciatteria durante la “reclusione forzata” al tempo del coronavirus è uno degli imperativi per tutte le donne. Anche se in casa è importante continuare a prendersi cura di sé stesse per essere sempre in ordine. Tra le azioni da poter fare in casa c’è quella della rimozione del gel e dello smalto semi-permanente o anche la realizzazione dei ritocchi sulla ricrescita.

Lo ha spiegato l’esperta di bellezza Giulietta Fargnoli. Per quanto riguarda lo smalto da togliere in casa: “Consiglio come prima cosa di immergere le mani in una ciotola di acqua calda e per una ventina di minuti, così da ammorbidirlo un po’ – ha spiegato – Prendete, poi, una lima e iniziate a passarla sull’unghia con movimenti circolari, facendo attenzione a non graffiare la pelle. Munitevi di pazienza e fate movimenti lenti e controllati”. “Per velocizzare un po’ la limatura, potete tagliare un po’ la lunghezza delle unghie con una tronchese o tagliaunghie, limando poi accuratamente la parte tagliata” ha aggiunto la Fargnoli.

Spazio anche ai segreti per realizzare dei ritocchi sulla ricrescita. Azione molto più complicata della prima, ammette l’esperta. Ma ci si può sempre provare, aggiunge. “Iniziate limando la superficie del gel, passate poi sopra uno smalto normale – il consiglio – Mettere intorno al dito dell’olio d’oliva. Tagliate un piccolo pezzo di spugnetta dei piatti e punzecchiatelo con un colore che possa abbonarsi al vostro attuale in modo tale da creare un effetto marmoreo”.

Anche se non si vedono ci sono anche i piedi che hanno bisogno di assistenza e cura. L’esperta dona a tutte le donne dei consigli su come rimuovere calletti e duroni. “Per i piedi consiglio, invece, un impacco con il burro o con olio d’oliva. Massaggiate i piedi dolcemente con il prodotto scelto, poi ricopriteli con pellicola e tenete il tutto in posa per almeno 30 minuti – ha spiegato – Questo impacco elimina ogni durezza, ammorbidisce e reidrata la pelle, rendendo più semplice anche la rimozione di piccoli calli. Se non avete una spatolina monouso, potete sfregare sopra le parti più dure un guanto di crine”.

