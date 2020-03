Con l’arrivo della bella stagione inizia a farsi strada l’esigenza di avviare grandi pulizie di primavera in casa. Ecco alcuni suggerimenti per non stressarsi troppo

La bella stagione è ormai alle porte e con essa anche le grandi pulizie di primavera. Uno dei mostri stagionali più temuti da tutte le casalinghe. È in questo periodo che, di solito, si inizia a mettere quasi a soqquadro la casa per le cosiddette grandi pulizie. Amore ed odio per qualcosa di quasi impellente da fare ma sempre un po’ noioso e faticoso.

Si esce da quello che solitamente è stato il grande “letargo” dell’inverno per andare incontro a sole, alla luce ma anche all’energia fisica e mentale. Le giornate si allungano e adesso che siamo tutti a casa, in piena emergenza coronavirus, il tempo per dedicarci alla casa ce n’è tanto.

Quale migliore auspicio se non quello di rimettere in ordine la casa, un ostacolo che prima o poi, almeno una volta all’anno, va affrontato e superato. Con la giusta organizzazione, in pochi giorni, il caos invernale sarà solo un brutto ricordo. Pulizia e brillantezza la faranno da padroni.

Oggi ci viene incontro anche la tecnologia che ci permette di fare meno fatica, di trovare soluzioni ottimali e avere anche meno stress in queste operazioni.

Pulizie di primavera, tra tecnologia e fai da te

Prima di iniziare con le pulizie di primavera è bene organizzarsi. È indispensabile capire da dove iniziare e come farlo. Per non creare caos si può creare proprio un programma di lavoro dando priorità a quelle azioni che ci sembrano più necessarie. Magari è consigliabile iniziare a prendersi cura e riordinare qualche parte della casa che si è trascurata durante l’inverno.

Con le belle giornate è piacevole riordinare sul balcone ma anche il giardino che inizia ad aver bisogno di cura e sostegno. E poi ci sono sempre gli sgabuzzini o le taverne che sono le più bistrattate.

Se da soli non si è in grado di organizzarsi oggi ci vengono in aiuto le app. Ci sono infatti sia per Android che Ios delle applicazioni che permettono di programmare e gestire al meglio le pulizie di casa. Tra queste BrightNest che permette di creare un profilo personale al quale vengono trucchi e suggerimenti per affrontare le pulizie di primavera.

In base alle abitudini, alle esigenze, alle priorità e alle caratteristiche dell’abitazione, BrightNest rilascia un programma preciso e dettagliato per la gestione delle pulizie. Tutto questo solo analizzando i dati che l’utente inserisce. Per lui anche un calendario personalizzato sul quale viene organizzato il da farsi a casa segnalando, con una notifica, che è giunto il momento di attuare quella specifica azione.

