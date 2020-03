Salvini, che le prova tutte pur di far parlar di se. L’ultima è legata al fatto che si è fatto notare in compagnia della fidanzata in giro a Roma

Il coronavirus ha avuto degli inevitabili effetti nella politica interna. La dialettica va in secondo piano e nasce il problema per chi aveva basato quasi tutto il suo consenso su di essa. E’ il caso del leader del partito del nord, Salvini, che le prova tutte pur di recuperare presenze in cima ai media. L’ultima è legata al fatto che si è fatto notare in compagnia della fidanzata, Francesca Verdini, in giro a Roma, nonostante i divieti legati all’emergenza. A scatenare la polemica contro il leader leghista è stato in verità il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Ma l’ex ministro dell’Interno risponde su Facebook: “Sì confesso, ieri sono andato a fare la spesa sotto casa con la mia fidanzata. Possono andarci solo quelli di sinistra?”. E aggiunge in diretta Fb: “Non andavo a passeggiare al Colosseo, anche io ho il diritto di fare la spesa e andare in farmacia”.

Salvini vuol far parlar di se, ecco chi ci è cascato

“Se la foto, che oggi campeggia su alcuni giornali, che vede Salvini a passeggio con la fidanzata per le vie di Roma, senza mascherina e con aria da scampagnata al sole della Capitale, non è un fotomontaggio, se la foto è di ieri, come mi riferiscono fonti accreditate da me interpellate, è un episodio vergognoso” è l’attacco di Mastella.

Duro anche il vicecapogruppo dem alla Camera Michele Bordo: “Oggi sulla stampa vediamo una foto di Salvini mano nella mano con la sua compagna ieri a spasso nel centro di Roma. Mentre trascorre le giornate a dire in qualsiasi salotto televisivo che bisogna chiudere tutto, poi se ne va in giro per la Capitale senza alcuna giustificazione valida, presumiamo, violando regole che diversamente valgono per tutti i cittadini. È l’ennesimo segno di come il leader della Lega continui a prendere in giro gli italiani. La gente è stanca di passerelle televisive e bugie”.

