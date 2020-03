Coronavirus, la verità sul video di Guido di “Un posto al Sole”

L’attore della soap opera di Rai3 in un video pare attaccare la Rai e Stato sulla gestione della comunicazione sull’emergenza coronavirus. Bellavia smentisce e parla di immagini private

“La televisione di stato prima ci chiude nelle case, e poi fa i servizi in cui racconta che la gente sta a casa, che gli alberghi stanno perdendo le prenotazioni, che le metro, le piazze e i bar sono vuote. Ma volete mandarci al manicomio? Noi ve lo mettiamo in c**o!”. Un video forte quello postato su Facebook da Germano Bellavia, il Guido Del Bue della soap opera cult di Rai 3 Un Posto al Sole nel quale l’attore si sfoga sull’emergenza coronavirus.

Non uno sfogo qualunque ma un vero e proprio attacco a mamma Rai e allo Stato per la gestione dell’emergenza coronavirus e della comunicazione usata. Un attacco a quella televisione che trasmette la fiction della quale fa parte. Per molti una vera invettiva contro la tv di Stato in preda, forse, ad una crisi di rabbia. I toni del video di Germano Bellavia sono stati molto accesi e a tratti anche un po’ volgari.

Le parole di Germano Bellavia nel video

“Voi siete la vergogna dello Stato. La televisione di Stato prima dice di starci a casa e poi fa i servizi che le strade sono vuote – ha inveito l’attore di Un posto al sole – Qual è la cosa più sporca del mondo? I soldi, le banconote”.

“Se prendo servizio alle sette e alle sette e dieci mi vado a lavare le mani, l’acqua diventa nera – ha continuato con toni forti – Non c’è una cosa più sporca dei soldi. Ora, grandissimo Stato di m***a, la prima cosa che dovevi fare era bloccare la moneta. Ma se bloccavi la moneta, le banconote, come te li mangiavi i soldi da tutti i commercianti che stanno al 75% soci con te? Ladro”.

E così avanti per circa quattro minuti. Il video è stato poi rimosso dalla pagina Facebook dell’attore ma era troppo tardi. Aveva già fatto il giro del web e condiviso da tanti utenti che lo hanno fatto diventare virale.

Coronavirus, le precisazioni di Bellavia sul video

Dopo il video-scossa di Germano Bellavia che per tutti è parso come un vero attacco allo Stato e alla sua tv sulla gestione della comunicazione in materia di coronavirus ne arriva un secondo. L’attore nel nuovo video minimizza e sdrammatizza: “Ci siete cascati è vero? Ho cercato di movimentare un po’ le vostre giornate noiose – ha spiegato Bellavia – Siamo qui bloccati in casa senza fare niente”.

“Pensate davvero che avrei potuto dire tutte quelle cose brutte contro il mio Stato, che mi ha permesso di lavorare – ha concluso – con serenità per 24 anni? La dovete smettere di credere a tutte le str*****e che vedete sul web”.

Sono arrivate anche le precisazioni sulla circolazione del video da parte dell’attore direttamente alla redazione di Fanpage.it che lo aveva diffuso. “In primo luogo, io non ho “cancellato” alcun video, dal momento che il video che avete pubblicato è privato – ha spiegato Bellavia – è stato diffuso irregolarmente attraverso WhatsApp senza alcuna autorizzazione da parte mia, successivamente è stato pubblicato su Facebook da persone che non conosco, verso le quali già sto procedendo a denuncia penale per violazione della privacy”.

In secondo luogo, ha precisato l’attore di Un posto che quello che dice nel video non è da attribuire al suo pensiero personale, “bensì si riferisce al testo recitato di una bozza di sceneggiatura che stavo preparando con il mio staff”.

