Coronavirus Italia, chef Rubio ha attaccato pesantemente Silvio Berlusconi criticando la sua donazione di 10 milioni.

Silvio Berlusconi ha deciso di fare una donazione di dieci milioni di euro per costruire un reparto di terapia intensiva nella Fiera di Milano. L’ex presidente del consiglio ha deciso di scendere in campo per lottare contro l’emergenza e aiutare i tantissimi italiani colpito da questo potente virus. Dopo Berlusconi, anche la famiglia Agnelli ha deciso di offrire la stessa somma per combattere l’emergenza di Torino e del Piemonte. La generosità di Berlusconi è stata elogiata da tantissimi esponenti, ma c’è anche chi lo critica. Chef Rubio, ad esempio, ha postato un messaggio attraverso il suo canale Twitter in cui ha attaccato pesantemente l’ex presidente del Milan. Nei giorni scorsi, il nativo di Frascati aveva criticato anche il comportamento di Matteo Salvini, reo di aver girato per Roma con la sua fidanzata. Anche in quella occasione il noto chef aveva utilizzato parole alquanto pesanti.

Coronavirus, chef Rubio critica Berlusconi

Gabriele Rubini ha deciso di commentare aspramente la generosa offerta di Berlusconi tramite Twitter. “Grazie Silvie”, ha scritto il noto chef, “Mo te ne rimangono solo…oddio quanto fa 8 miliardi meno 10 milioni? 7,999999…oddio me so perso. Vabbè grazie”. Il noto personaggio televisivo, dunque, schernisce Berlusconi per aver donato una cifra “piccola” rispetto al suo patrimonio. Qualche utente, però, ha commentato il post in maniera altrettanto critica. Qualcuno, ad esempio, gli ha scritto di aver ideato una polemica alquanto sterile mentre altri gli chiedono la cifra della sua eventuale donazione. Matteo Renzi, invece, ha deciso di postare un messaggio di elogio per Silvio Berlusconi: “Chi fa polemica anche per questa notizia è incredibile. Oggi c’è solo da dire: bravo Presidente Berlusconi”.

Grazie Silvie’. Mo te ne rimangono solo… oddio quanto fa 8 miliardi meno 10 milioni? 7,999999… oddio me so perso. Vabbè grazie #coronavirus #coronavirusitalIa #COVID19 — Chef Rubio (@rubio_chef) March 17, 2020

