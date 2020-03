Coronavirus, muore carabiniere di 46 anni

Il carabiniere, Claudio Polzoni, risultato positivo al Covid-19, è deceduto nella serata di ieri presso il Policlinico di San Donato (Milano), dove era ricoverato da una settimana.

Nella serata di ieri, giovedì 19 marzo, un appuntato scelto dei carabinieri è deceduto presso il Policlinico di San Donato, dove era arrivato lo scorso 13 marzo per aver contratto il Covid-19. Claudio Polzoni, di 46 anni, era ricoverato nel reparto di terapia intensiva del nosocomio di San Donato Milanese (Milano), ma nonostante i tentativi dei medici, non è riuscito a sopravvivere al virus che da un mese ormai ha messo in ginocchio l’Italia intera. Il militare si aggiunge, dunque, al gravissimo bilancio dell’epidemia che nel nostro Paese ha provocato 3.405 decessi. Polzoni, come riporta la redazione di Milano Today, lascia la moglie ed una figlia di soli 10 anni.

Leggi anche —> Muore a soli 4 anni, la madre: “Non date ascolto alle dicerie”