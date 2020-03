Cassa integrazione d’emergenza: come fare domanda

La Cassa integrazione d’emergenza è legge. In base alle prime indicazioni dell’Inps è possibile indicare la causale specifica «Covid-19 nazionale». Ma chi può presentare la domanda e come?

Si tratta della nuova cassa integrazione ordinaria d’emergenza , ammortizzatore sociale che può essere richiesto da tutte le imprese che presentino i requisiti di legge.

Può essere richiesta per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività a far data dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020, per una durata massima di 9 settimane (si tratta di uno strumento retroattivo, dunque).

Ll’Inps ha già fornito le prime indicazioni sulla domanda e chairito che le imprese non devono fornire alcuna prova sulla transitorietà dell’evento e/o la non imputabilità dell’evento all’imprenditore o ai lavoratori.

Si tratta di una Cassa integrazione d’emergenza, differente da quella ordinaria già esistente, volte ad arginare la situazione lavorativa delle aziende italiane. Ciò che sarà necessario allegare è unicamente l’elenco dei lavoratori beneficiari, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Un’annotazione molto importante: la cassa d’emergenza può essere richiesta anche da chi aveva già richiesto la cassa ordinaria con una causale differente: si avrà una sorta di prevalenza della nuova cassa per «Emergenza COVID-19 nazionale» sulla precdente.

Altre specificazioni sulla Cassa integrazione d’emergenza