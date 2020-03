Covid-19 Italia, la mappa regione per regione: i numeri al 25 marzo

L’epidemia di Covid-19 diffusasi in Italia continua a crescere con numeri ancora in aumento, soprattutto, secondo la mappa regione per regione della protezione Civile, al Nord.

I soggetti risultati positivi al Covid-19 nel nostro Paese hanno superato i 70mila, mentre i decessi sono oltre 7mila. Questi drammatici dati collocano l’Italia al secondo posto per numero di contagi al mondo ed al primo per numero di vittime. Anche oggi è salito il bilancio secondo quanto riferito, nella consueta conferenza stampa giornaliera, a cui non ha preso parte il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, che ha manifestato sintomi febbrili. Stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile i casi attualmente positivi al virus sono 57.521. Salgono anche le vittime giunte a 7.503 dall’inizio dell’epidemia. I guariti sono, invece, 9.362.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: i numeri al 25 marzo

Circa un’ora fa è arrivato l’aggiornamento sul bilancio dell’epidemia di Covid-19 dalla Protezione Civile. Alla consueta conferenza stampa non ha partecipato il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli. Secondo i dati del bollettino fornito dalla Protezione Civile ad oggi, mercoledì 25 marzo, in Italia i casi di contagio complessivi dall’inizio dell’epidemia sono 74.386, mentre 57.521 quelli attualmente positivi. Il bilancio dei decessi ha continuato ad aggravarsi raggiungendo i 7.503 decessi, 682 in più di ieri. Anche i guariti salgono fortunatamente e si attestano ad oggi a 9.362, ossia 1.036 in più nelle sole ultime 24 ore.

La Protezione Civile, come ogni giorno, anche oggi ha reso disponibili le mappe che forniscono un quadro dell’epidemia regione per regione. La situazione al Nord rimane drammatica considerato che nelle cinque regioni, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Liguria, è concentrato il maggior numero di casi positivi e decessi, rispettivamente 57.171 e 6.512. La regione più colpita del Centro Italia è la Toscana che contaa ad oggi un bilancio di 2.972 soggetti positivi e 142 vittime. Crescono i numeri anche al Sud, dove, però, i numeri rimangono notevolmente più bassi rispetto alle regioni settentrionali i cui sistemi sanitari si trovano ad affrontare una situazione molto difficile.

Di seguito la mappa dei contagi regione per regione, secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, aggiornata a mercoledì 25 marzo.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia – 32.346– 4.474 – 7.281;

– Emilia Romagna – 10.054 – 1.077 – 721;

– Veneto – 6.442– 258 – 439;

– Piemonte – 6.024 – 449 – 19;

– Toscana – 2.972 – 142 – 54;

– Marche – 2.934 – 287 – 8;

– Liguria – 2.305 – 254 – 225;

– Lazio – 1.901 – 95 – 131;

– Trento – 1.222 – 74 – 90;

– Campania – 1.199 – 74 – 53;

– Friuli Venezia Giulia – 1.139 – 70 – 158;

– Puglia – 1.093 – 48 – 22;

– Sicilia – 994 – 25 – 33;

– Bolzano – 858 – 43 – 67;

– Abruzzo – 813 – 52 – 23;

– Umbria – 710 – 19 – 5;

– Sardegna – 442 – 18 – 12;

– Valle d’Aosta – 401 – 24 – 2;

– Calabria – 351 – 11 – 7;

– Basilicata – 113 – 1 – 0;

– Molise – 73 – 8 – 12.

