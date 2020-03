Ludovica Pagani, l’allenamento in casa è bollente – FOTO

Ludovica Pagani continua a tenersi attiva tra le mura di casa nonostante l’isolamento, l’influencer bergamasca in forma perfetta

Proseguono i giorni di isolamento domestico, per l’emergenza coronavirus, cercando di contenere il più possibile i contagi per uscire dalla crisi. Destinate ad allungarsi nel tempo le restrizioni agli spostamenti per soli motivi di necessità, che andranno ben oltre il 3 aprile. Già in alcune regioni, come la Campania, le misure sono state estese almeno fino al 14 aprile. In molti cercano modi per passare il tempo, tra chiamate ai propri familiari, serie tv, allenamento fisico in casa non potendo andare in palestra. Tra le più attive in tal senso, senza dubbio c’è Ludovica Pagani, la influencer bergamasca classe 1995.

Anche lei costretta a casa come tutti, non rinuncia al proprio programma di allenamenti per tenersi in forma. Ha ammesso, sul proprio profilo Instagram, di sentire la mancanza della palestra, ma si è organizzata a dovere per proseguire, condividendo nelle stories la propria ‘scheda’ insieme ai suoi followers. I quali hanno potuto gustarsi il workout di Ludovica, sicuramente degno di nota. La biondissima influencer ci tiene a ripresentarsi al top, quando l’isolamento sarà finito, e non c’è da dubitare che sarà così, guardandola all’opera. Nello screenshot che vi proponiamo, una piccola anticipazione di come sia assolutamente in forma smagliante. Un fisico, come ben sanno i suoi affezionatissimi fan, che non teme confronti e di cui si può avere prova anche nei ripetuti scatti molto provocanti e sensuali da lei postati.

