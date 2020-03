Consueto appuntamento con la Protezione Civile con guariti e decessi a causa del Covid-19, che ha messo in ginocchio il nostro Paese e non solo.

Conferenza stampa del 28 marzo 2020 ore 18 🔴Siamo in diretta dalla nostra sede per fare il punto sull'emergenza Coronavirus con il Capo Dipartimento Borrelli. Per via di un imprevisto tecnico il servizio di interpretariato LIS oggi sarà garantito sulla pagina dell'Ente Nazionale Sordi – Onlus. Segui la diretta 👇 Gepostet von Dipartimento Protezione Civile am Samstag, 28. März 2020

Gallera: in Lombardia 39.415 positivi e 5.944 decessi, calano i ricoveri L’assessore al Welfare Gallera, ha parlato dei numeri della Regione Lombardia. I casi di contagio nella regione più colpita dal Covid- 19, sono saliti a 39.415 (2.117 in più rispetto a venerdì), mentre i decessi hanno raggiunto quota 5.944 (+542). Una buona notizia : sono calati i casi di ricoveri: 11.152 (+15), di cui 1.319 in terapia intensiva. Lo ha riferito l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera Nella Bergamasca 600 morti nelle Rsa in 20 giorni Arrivano notizie sempre più drammatiche dalla bergamasca. La situazione delle Rsa e dei centri diurni che “in soli venti giorni hanno visto oltre 600 decessi su 6.400 posti letto”: hanno parlato in questi termini i responsabili delle strutture in una lettera di richiesta di sostegno indirizzata all’Ats e alla Regione. “Mentre scriviamo la situazione – si legge nella lettera del 25 marzo – continua ad evolvere in peggio. Siamo in ginocchio anche sul versante operativo perché quasi duemila dei cinquemila operatori risultano assenti per malattia, quarantena o isolamento”. A Palermo positivo un bimbo di 3 anni Tre tamponi ci sono voluto per accertare la positività al Coronavirus di un piccolo di Marsala di tre anni ricoverato nel nosocomio Di Cristina di Palermo. Successivamente i tamponi sono stati eseguiti anche a due infermieri e un dottore del reparto di Cardiologica pediatrica entrati in contatto con lui.

Covid 19 Italia, supermercato assaltato: "C'è il rischio che avvenga ancora"

Lo sanno bene i dipendenti di un supermercato Lidl di Palermo, sottoposto due giorni fa ad un vero e proprio assalto da parte di circa 20 persone. Gli scalmanati sono entrati nel punto vendita, riempiendo diversi carrelli. Poi hanno provato a forzare le barriere alle casse, urlando di non avere soldi per pagare la spesa. Una versione confermata da diversi testimoni presenti. L’intervento di polizia e carabinieri, giunti sul posto entro pochi minuti, ha riportato la calma. Nel frattempo all’esterno c’erano diverse altre persone che attendevano pazientemente in fila il proprio turno per comprare provviste.

Organi di stampa ora riferiscono del rischio di rivolte in particolare proprio al Sud. Anche se il nervosismo per la situazione Covid 19 Italia tiene in scacco l’intero Paese. Il Governo più volte ha puntualizzato che la disponibilità dei beni di prima necessità è garantita e ci sarà sempre. E che nel decreto Salva Italia c’è la ferma intenzione di aiutare non solo aziende e lavoratori, ma anche le fasce di popolazione meno protette, come i pensionati, i disoccupati e buona parte dei lavoratori autonomi titolari di partita Iva. Sui social network c’è chi si lamenta di questo obbligo di dover restare a casa.

Covid 19 Lombardia, il curioso caso di Ferrera Erbognone: zero infetti

Magari potrebbero esserci dei casi di soggetti asintomatici, ma il loro caso ha attirato l’attenzione della comunità scientifica. Al punto che ora sarebbe emersa la volontà di esaminare il sangue di alcuni abitanti di Ferrera Erbognone. Ne parla il quotidiano ‘La Provincia Pavese’, che riferisce dell’obiettivo di scovare possibili anticorpi in grado di contrastare adeguatamente l’agente patogeno portatore del Coronavirus. Fino al prossimo 2 aprile avverrà proprio un apposito esame ematochimico in un laboratorio di Sannazzaro, al quale potranno prenotarsi dei soggetti volontari per fornire campioni del proprio sangue.

Il motivo per il quale non si è ancora verificato un singolo caso di contagio da Covid-19 potrebbe magari nascondere qualche risvolto tanto inaspettato quanto sperato. I campioni verranno sottoposti ad approfondite analisi da parte del Policlinico ‘San Matteo’ di Pavia e del Comitato scientifico della Regione Lombardia.