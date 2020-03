La gravidanza ai tempi del Coronavirus, le neomamme e le donne incinte si preoccupano. Niente pauara, parlano gli esperti

L’ansia c’è, inutile negarlo. L’emergenza Covid-19 sta mettendo alla prova proprio tutti, grandi e piccoli. In particolare quelle donne in dolce attesa, che magari dovranno partorire da sole senza il conforto dei mariti o compagni, perché la situazione non lo permette. Così per aiutare a vivere più serenamente questi momenti, la regione Veneto ha diffuso una serie di 19 risposte alle preoccupazioni di neomamme e donne in gravidanza. Le fonti rimandano alle evidenze scientifiche tratte dalle Raccomandazioni del 18 marzo 2020 del Royal College of Obstetricians & Gynaecologists e dal Gruppo di Lavoro dell’Istituto Superiore di Sanità con la comunità scientifica italiana dei neonatologi, pediatri, ginecologi e ostetriche, coordinato dal Centro Nazionale di Prevenzione delle Malattie e di Promozione della Salute.

Gravidanza ai tempi del Coronavirus

La Direzione Prevenzione della Regione dà indicazioni molto chiare alle donne in gravidanza: Lavarsi spesso le mani; mantenere la distanza di sicurezza; evitare di toccarsi occhi, naso e bocca; mantenere una buona igiene respiratoria. Come riporta lo studio condotto dal dottore Gianfranco Jorizzo, Responsabile del Servizio di Medicina Prenatale dell’Ulss 6 Euganea, le donne gravide non sembrano manifestare una maggiore suscettibilità all’infezione rispetto alla popolazione generale. Le donne in dolce attesa positive al Covid-19 non trasmettono la malattia al feto poiché il coronavirus non attraversa la placenta. Inoltre per le donne positive non è raccomandato il parto cesareo elettivo. Per tutte le neomamme invece la direzione raccomanda di adottare tutte le precauzioni igieniche necessarie come l’uso della mascherina, pulizia delle superfici e accurata igiene delle mani.

Per chi risultasse positiva in fase di allattamento, dovrà attenersi alle regole e i consigli che i dottori daranno. Potrebbe essere presa in considerazione la spremitura del latte, che verrà poi somministrato in sicurezza al bambino.