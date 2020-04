Dolore cervicale: quali sono le cause e i possibili rimedi

Dolore cervicale: capire quali sono le cause e pensare ai rimedi. I disturbi cambiano da soggetto a soggetto. Parlano gli esperti

Molte persone, giovani e anziani, soffrono di disturbi alla cervicale e se non si fa qualcosa immediatamente, il dolore aumenta e la situazione può aggravarsi da un momento all’altro. Vari fatto causano l’infiammazione alla cervicale, tra questi ci sono le posture scorrette, gli sbalzi di temperatura, lo stress, movimenti bruschi e carichi estremi. Le cause più gravi ma allo stesso tempo rare sono l‘ernia cervicale, l’iperlordosi lombare o un infortunio, tipo un colpo di frusta. Nella maggior parte dei casi si iniziano ad avere fastidi ala cervicale a partire dai 40 anni, ma non si escludono i giovani.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>La scuola a distanza: guida all’uso

Dolore cervicale, i possibili rimedi

Anche una vita sedentaria può scaturire l’insorgere dell’infiammazione o anche i problemi di obesità. Un rimedio è quello di mantenersi in forma, facendo attività fisica in modo regolare e mantenendo una sana alimentazione; questo serve a mantenere i muscoli tonici e proteggersi, così, da possibili infortuni. Anche i farmaci, se in piccole dosi, possono aiutare a sconfiggere il dolore. Inoltre si possono usare anche delle tisane che servono a rilassare, tra cui tiglio, melissa e camomilla; abbinarle a riposo ed esercizi fisici le rende più funzionali. Esse sono delle precauzioni naturali che possono migliorare e rendere più corretto lo stile di vita di una persona. Tra i tanti rimedi ci sono i massaggi mirati, oli essenziali, tipo basilico o lavanda, impacchi caldi nella zona del dolore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Calcio mercato, tutti in fila per Milik: c’è anche un’italiana

Inoltre in commercio ci sono degli integratori a base di prodotti naturali, ad esempio magnesio, melissa o melatonina; questi aiutano a gestire lo stress e sono antinfiammatori.