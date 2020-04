Ha dell’incredibile l’episodio in cui un medico aggredisce anziano in pieno giorno ed in strada, all’esterno del proprio ambulatorio.

Ha destato grosso stupore un episodio avvenuto a Calimera, in provincia di Lecce, dove un medico aggredisce anziano in strada ed in pieno giorno. La vicenda ha avuto luogo nella mattina di venerdì 3 aprile. Protagonisti sono un medico di base e per l’appunto un uomo ormai in terza età, che hanno avuto una discussione culminata poi in uno scontro fisico.

Il dottore ha finito con lo scagliare l’anziano sul manto stradale e si è inveito contro quest’ultimo. Intanto però c’era qualcuno che riprendeva quanto stava accadendo con il proprio telefonino, dall’interno di un’auto parcheggiata poco lontano. Vicino al medico che aggredisce l’anziano c’è anche un’altra persona, la quale però non interviene. Lo si evince dal filmato amatoriale diffuso subito dopo sul web e diventato ben presto virale. La dinamica mostra il dottore perdere le staffe con il suo dirimpettaio, che cammina usando un bastone. Lo strattona, lo colpisce al volto con uno schiaffo e lo butta a terra, per poi colpirlo con violenza a calci.

Medico aggredisce anziano, la Asl furiosa: “Grosso disonore per la nostra categoria”

L’altra persona presente non interviene, lo fa invece una donna presente all’interno dello studio presieduto dal furente medico. Poco dopo sono arrivati una ambulanza ed i carabinieri. La vittima di questa aggressione ha rimediato un occhio nero ed alcune tumefazioni vistose al volto. La Asl locale ha fatto sapere che prenderà provvedimenti severissimi nei confronti del proprio professionista. “Saremo inflessibili. Quanto successo getta disonore e discredito su una categoria che tanto sta facendo in questi giorni per aiutare le persone a non morire di Coronavirus”, si apprende da una nota ufficiale.

Il medico in questione dovrà presenziare davanti ad una apposita commissione disciplinare, come reso noto dal dottor Donato De Giorgi, presidente dell’Ordine dei Medici, intervistato dal ‘Nuovo Quotidiano di Puglia’.