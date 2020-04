Uomo ritrovato senza vita a seguito di una grave perdita: tragedia nella tragedia

Un operaio di 43 anni è stato ritrovato morto in casa degli zii a Ceregnano (Rovigo) lo scorso venerdì: l’uomo probabilmente non ha retto al dolore per la scomparsa della madre deceduta ad ottobre.

Dramma a Ceregnano, comune in provincia di Rovigo, dove venerdì scorso, è stato ritrovato senza vita nella propria abitazione un uomo di 43 anni. La vittima, Alessio Tasso, operaio originario di Costa di Rovigo, durante il mese di febbraio si era trasferito a Ceregnano a casa degli zii. Probabilmente il 43enne non ha retto al dolore per la perdita della madre che era deceduta ad ottobre a causa di un male incurabile che non le aveva lasciato scampo. A parlare di quanto accaduto, il sindaco di Costa di Rovigo Gian Pietro Rizzatello.

Rovigo, non regge al dolore per la morte della madre: operaio 43enne ritrovato senza vita in casa degli zii

Probabilmente non ha retto al dolore per la scomparsa della madre e si è lasciato andare. Così è deceduto Alessio Tasso, un operaio 43enne ritrovato senza vita in casa degli zii lo scorso venerdì a Ceregnano. L’uomo, originario di Costa di Rovigo, come riporta la redazione di Leggo, si era trasferito ad ottobre nel comune in provincia di Rovigo dove è stato ritrovato morto. Il 43enne ad ottobre aveva perso la madre Daniela, deceduta a causa di un male incurabile che non le aveva lasciato scampo. In merito ha parlato il sindaco di Costa, Gian Pietro Rizzatello: “Alessio -riporta Leggo– era molto legato alla madre. Il ragazzo lavorava come operaio in zona industriale a Rovigo, nell’azienda Zanardo. Probabilmente non ha retto alla perdita della madre. Abitava in viale Vittorio Emanuele II, ma da alcuni mesi aveva spostato la residenza e si era trasferito dai parenti a Ceregnano. Dopo la cremazione della salma, le ceneri di Alessio verranno portate qui nel nostro paese“. Per via delle misure di contenimento emanate per contenere il contagio da coronavirus, come riferisce la redazione di Leggo, non verranno celebrati i funerali del 43enne, ma la salma riceverà una benedizione in forma privata oggi davanti alla chiesa di Ceregnano. Una volta terminata l’emergenza la famiglia ha comunicato che sarà celebrata una messa in suffragio dell’uomo.

Diffusasi la notizia del decesso, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia in ricordo di Alessio anche sui social network da parte di amici e conoscenti.