La ricetta veloce per gustare un cappuccino come se fossimo al bar. Ecco come realizzarlo nelle nostre case durante la quarantena

In questo periodo così surreale, con bar e ristoranti chiusi, le case degli italiani sono diventate le nuove cucine di Master Chef. C’è chi sperimenta nuove ricette, chi cerca di riproporre i piatti della nonna o ci tramanda le tradizioni culinarie. E allora perché non provare il cappuccino? Per gli amanti è una vera opportunità. La colazione è sempre un momento di relax prima di iniziare la routine quotidiana, tra lavoro e famiglia. Il cappuccino è un ottimo alleato del buon umore.

Cappuccino, come realizzarlo a casa

Visto che il bar sembra ancora una meta lontana, perché non provare a farlo a casa? Per prepararlo ci servono 80 gr circa di latte intero o parzialmente scremato, Caffè, tre tazze e uno Schiuma latte. In primo luogo si scalderà il latte sul fuoco portandolo a bollore. Poi lo si versa nella prima tazza e si inizia a creare la schiuma. Quando si è ottenuta una schiuma spumosa e densa si sbatte la tazza su un piano per due o tre volte, in modo da far compattare e emergere la schiuma. Una volta terminato, si versa il tutto in una seconda tazza in cui è stato versato il caffè. La terza tazza servirà a mescolare bene il caffè con la schiuma. Chi vuole piò gustarlo arricchendolo con polvere di cacao o cannella.

Un dolcetto, un pezzo di ciambellone o un paio di biscotti possono accompagnare la dolcezza del cappuccino appena fatto. Così vi sembrerà di essere veramente al bar.