La quarantena da Coronavirus mette a nudo crude realtà familiari che spiazzano i genitori.

La Quarantena da Coronavirus è una condizione che rispolvera i valori inespressi della vita. Lo stile di sopravvivenza che ci troviamo ad affrontare mette tutti sullo stesso piano. Non c’è disparità, ne differenza in ciò che caratterizza la nostra quotidianità dalla persona con la quale viviamo. Ogni singolo gesto sarà sempre di supporto a chi è tra noi, fortificando lo straordinario spirito della famiglia. L’unione, la condivisione dei momenti fanno di essa un elemento cardine che ci contraddistingue fuori dalle quattro mura. Ecco perchè secondo gli esperti, dopo che l’emergenza sarà terminata, ognuno di noi riscoprirà un pizzico di maturità in più, rendendo la propria vita migliore.

L’essere costretti a restare in casa, però non riguarda sempre persone che sanno apprezzare ciò che Dio ha donato loro per farne un’opera d’arte. Molte realtà familiari, i genitori su tutti, sono costretti ad ingaggiare una seconda battaglia dopo il Coronavirus. Molto spesso accade con i figli, abituati a realtà crude del sistema, destinate al fallimento. E dal momento in cui il proprio rampollo non può indossare più la maschera che caratterizza il suo malessere, inizia a diventare un peso per chi vi condivide i principi della vita.

Coronavirus, testimonianza di genitori che riscoprono i figli tossicodipendenti

I segreti che prima eravamo abituati a nascondere a mamma e papà, ora non sono più consentiti. La lunga quarantena da Coronavirus prima o poi fa cadere l’esigenza di deporli nel cassetto. Perchè il più delle volte si tratta di una dipendenza lontano dalla quale la nostra quotidianità non è più educata a rimanervi. Ma molto spesso si tratta di realtà crude che corrispondono alla tossicodipendenza. Storie nascoste di figli a genitori che si trovano impreparati ad affrontare una volta venute inevitabilmente alla luce. E’ quello che testimonia il Presidente di Federcasalinghe, Federica Gasparrini che coltiva a fondo queste problematiche. La maggior parte di queste condizioni d’esistenza da parte dei figli avviene per lo più nei quartieri popolati d’Italia. Sono venute alla luce molte testimonianze di genitori in condizione disperate per il proprio figlio, trovato sul letto della stanza totalmente in balìa di sostanze tossiche. Si parla addirittura di casi di primogeniti o secondogeniti di 15 anni, sospinti dal proprio genitore a cercare invano assistenza sociale. Vuoi perchè c’è timore per la reazione violenta del proprio figlio, vuoi perchè non c’è modo di evitare orecchie da mercante ed ecco che il problema si ingigantisce.

A tal proposito la Gasparrini annuncia l’avvio di una piattaforma online Associazionedonne.it, che consentirà ai genitori di affrontare il problema. Un consorzio di iniziativa al quale aderiranno le 9 milioni di richieste di supporto già pervenute.