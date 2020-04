Amici, grave lutto per il programma di Maria De Filippi: morta una fan storica. I messaggi di cordoglio degli ex allievi del talent show.

Grave lutto per Amici di Maria De Filippi che, nelle scorse ore, ha detto addio ad una fan storica. A dare addio a Lidia, questo il nome della ragazza, sono stati gli ex allievi di Amici che le hanno dedicato dei toccanti messaggi su Instagram. Da Giulia Molino a Jacopo Ottonello fino a Francesco Bertoli, ecco cosa hanno scritto gli ex allievi della scuola più famosa d’Italia.

Lutto per Amici, morta una fn storica. L’addio degli ex allievi di Maria De Filippi

Toccanti messaggi da parte degli ex allievi di Amici 2020 per Lidia, una fan del talent show di Maria De Filippi scomparsa poche ore fa. “Riposa in pace, piccola. Ti voglio ricordare così, con un sorrisone“, ha scritto Jacopo. “Lidia, ho appena saputo della tua scomparsa. Non ci sono parole per spiegare il dolore che si prova in questi momenti. Non c’è un senso a tutto questo. Ti ringrazio di aver creduto in me, mi hai sostenuto e mi hai donato tanta forza. Ora ti porterò con me in ogni canzone, in ogni gesto. Fai buon viaggio, noi ti penseremo da quaggiù”, sono le parole di Francesco Bertoli.

“Ciao Lidia, sarà un’ora che fisso la tua foto mentre cerco le parole giuste per esprimere un simile dolore. Ma credo fortemente che possano non servire perché la verità è che non esistono parole giuste per farlo. Ci hai seguiti durante l’intero percorso di Amici, ci hai sostenuto, e lo hai fatto con tanto amore. Io spero che la mia musica ti arrivi fin lassù perché è per persone come te che io canto. Fai buon viaggio, Lidia”, ha scritto, invece, Giulia Molino che si è classifica terza alle spalle di Gaia Gozzi, la vincitrice e del ballerino Javier.

“Stasera il mio pensiero e quello di tutti i miei compagni vola verso di te. Ciao, Lidia”, ha invece scritto Martina Beltrami