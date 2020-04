La città cinese di Wuhan, il focolaio dell’epidemia da Covid 19, domani 8 aprile finalmente riapre, dopo 76 giorni di lockdown.

Domani 8 aprile volgono al termine le restrizioni decise il 23 gennaio per contenere la diffusione del contagio. Già da alcuni giorni, i residenti della città di Wuhan stanno conducendo di nuovo una vita normale, o quasi, uscendo di casa, andando a lavoro ma sempre ‘controllati’ dall’app che decide la possibilità di muoversi stabilendo lo stato di salute di ogni persona. Da domani ai cittadini sarà concesso di poter lasciare la città via auto, treno e aereo e riapriranno i battenti molte attività commerciali non essenziali. L’allentamento del lockdown è arrivato nel momento in cui in tutto il Paese cinese si registrano zero morti a causa del Covid 19 da quando è iniziata la pandemia. La riapertura seppur parziale di Wuhan però è stata accolta dai suoi abitanti in maniera pacata, non c’è nessuna aria di festa.

A Wuhan hanno paura di un nuovo contagio

I cittadini hanno ancora paura di un nuovo contagio di massa a causa degli asintomatici. Questo fattore spingerà molte persone a rimanere ancora a casa: la quarantena avrà necessariamente anche ripercussioni psicologiche sulla popolazione. Inoltre tra le preoccupazioni degli abitanti di Wuhan ci sono anche le difficoltà economiche di molte attività commerciali: secondo una lettera, pubblica la settimana scorsa, del settore alberghiero della città, ci sarebbero più di 80 mila attività a rischio chiusura.

Nonostante il ritorno alla normalità, a Wuhan rimane l’obbligo di avere un buon motivo per lasciare la propria abitazione.