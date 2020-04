Alba Parietti sorprende il web, irriconoscibile senza trucco | FOTO

Alba Parietti ha postato su Instagram una foto senza trucco: numerosi commenti per la torinese.

Alba Parietti è uno dei volti televisivi più apprezzati tra gli italiani. La showgirl è molto seguita sui social e ama condividere con i suoi “seguaci” alcuni scatti inediti. Negli ultimi giorni la Parietti sta scrivendo anche numerosi ringraziamenti agli operatori sanitari impegnati nella lotta contro il coronavirus e informa gli italiani di una raccolta fondi della fondazione IEO-CCM. Ieri sera, la nativa di Torino ha postato su Instagram uno scatto alquanto particolare: ha deciso di mostrarsi in versione naturale, senza trucco e con il pigiama.

Alba Parietti sorprende i fan su Instagram

Alba Parietti ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui è apparsa senza trucco e in pigiama. La nota showgirl ha accompagnato la foto con un bel messaggio. “Versione geisha in pigiama. Veramente un controsenso. Vi abbraccio, sono riuscita anche a sorridere. Riproviamoci. Passerà”. Ancora una volta la Parietti ha ringraziato i medici ed infermieri che lottano negli ospedali e ha inviato un “abbraccio virtuale” ai pazienti e ai loro parenti. Come prevedibile, la foto non è di certo passata inosservata e tantissime persone hanno commentato. Qualcuno ha lodato lo scatto postato dalla showgirl, altri hanno usato parole molto forti e commenti di basso livello per offenderla. Come spesso accade -ed è una rarità per un Vip- Alba ha risposto a tantissimi commenti.

Alba Parietti, quindi, ha deciso di mostrarsi senza trucco e ha sorpreso i suoi tantissimi followers.