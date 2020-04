Covid 19, l’infermiere canta Un senso prima di lavorare: Vasco risponde così

Covid 19: l’infermiere Mirko, prima di lavorare, si carica sulle note di “Un senso”. Vasco Rossi pubblica il video sui social e risponde così.

L‘infermiere Mirko che lavora in un reparto di Covid 19, prima di cominciare il suo turno di lavoro, si carica sulle note di “Un senso”. Il video arriva a Vasco Rossi che, dopo aver pubblicato il filmato sui propri profili social, risponde pubblicamente all’infermiere Mirko.

Covid 19, il video dell’infermiere Mirko che canta Un senso conquista Vasco Rossi

Vasco Rossi è tornato in Italia dopo aver trascorso molti mesi a Los Angeles. Il rocker, nell’ultimo mese, è molto attivo sui social dove, attraverso le sue canzoni e le sue parole, infonde coraggio e speranza ai fans esortandoli a non mollare nella lotta contro il coronavirus. Vasco, come molti suoi colleghi, hanno più volte ringraziato medici e infermieri che combattono in prima linea contro il Covid 19 contro cui si continua a lottare anche se da Napoli arrivano immagina che fanno preoccupare.

LEGGI ANCHE—>Covid 19, disinfettare la spesa è inutile: gli esperti spiegano il motivo

Vasco, così, navigando sui social, si è imbattuto nel video dell’infermiere Mirko che, prima di cominciare il suo lungo turno di lavoro in un reparto coronavirus, canta la canzone “Un senso”.

Mentre Vasco canta “Voglio trovare un senso a questa sera anche se questa sera un senso non ce l’ha. Voglio trovare un senso a questa vita anche se questa vita un senso non ce l’ha. Voglio trovare un senso a questa storia Anche se questa storia un senso non ce l’ha. Voglio trovare un senso a questa voglia anche se questa voglia un senso non ce l’ha” Mirko indossa la tuta e tutto il necessario per contenere i contagi.

LEGGI ANCHE—>Covid-19 Italia, la mappa regione per regione: i dati aggiornati al 9 aprile

“Siamo duri che durano. E ci incontreremo presto! Ciao Mirko! Siamo duri che durano.

E ci incontreremo presto! Ciao Mirko! Forza e coraggio!”, scrive Vasco.

Il video ha ricevuto migliaia di visualizzazioni, like e commenti dei fans di Vasco che, unendosi al rocker, hanno ringraziato Miko per il lavoro che svolge ogni giorno.