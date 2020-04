Nadia Toffa, mamma Margherita ha reso pubblico un video inedito su alcune fasi della vita della nota conduttrice e giornalista delle Iene.

Nadia Toffa è stata una nota conduttrice e giornalista delle Iene, amatissima dal pubblico italiano per le sue inchieste. Nel dicembre 2017 la bresciana ebbe un malore e fu ricoverata, scoprendo un tumore cerebrale. Le sue condizioni si aggravarono e la donna morì nell’agosto del 2019, a soli 40 anni. La Mamma Margherita ha voluto renderle omaggio anche in questi giorni, condividendo un video sui social in cui vengono mostrati i primi anni di vita e la fase adolescenziale della giornalista.

Nadia Toffa: il toccante video inedito della madre

Gianluigi Nuzzi, conduttore della trasmissione quarto grado, durante una diretta social ha ospitato Margherita Rebuffoni, mamma di Nadia Toffa. Nel corso del live la madre della giornalista delle Iene ha mostrato un video inedito con scene dei primi anni di vita e della fase adolescenziale della sua compianta figlia. Nuzzi ha condiviso il video sul suo profilo Instagram. Un filmato di poco più di un minuto alquanto significativo e toccante, con scene emozionanti come quella in cui Nadia inscena un telegiornale all’età di 11 anni. La nativa di Brescia ha avuto una carriera straordinaria e si è distinta per il successo delle sue inchieste.

Mamma Margherita ha deciso di fondare un’associazione dal nome “fondazione Nadia Toffa” per occuparsi di tre temi trattati a lungo dalla giornalista delle Iene: ambiente, salute e sociale.