Romina Power, struggente post su Instagram dedicato a mamma Jolanda: “mi manchi più che mai, qui non è uguale senza di te”, foto.

Struggente post di Romina Power du Instagram. La cantante, ex moglie di Al Bano Carrisi, sul proprio profilo, ha pubblicato una dolcissima foto in cui è insieme a Jolanda, la mamma di Al Bano, scomparsa mesi fa e a cui è sempre stata legata nonostante il divorzio. Dopo averla ricordata nei giorni della sua scomparsa, Romina è tornata a dedicarle un pensiero emozionando tutti i fans.

Romina Power, il toccante ricordo di mamma Jolanda: “mi manchi più che mai, qui non è uguale senza di te”

La signora Jolanda, per Romina Power, è stata una seconda mamma. Con lei ha vissuto a Cellino crescendo i suoi quattro figli. La morte della mamma di Al Bano è stata dura da accettare non solo per lo stesso Al Bano, ma anche per Romina che, su Instagram, le ha dedicato delle dolci parole.

“Yolanda, mi manchi piu’ che mai! Qui non è uguale senza te”, scrive su Instagram Romina emozionando tutte le persone che la seguono. Quello tra Romina e mamma Jolanda è stato un rapporto speciale come ha raccontato lo stesso Al Bano in un’intervista:



“Figuriamoci. Provi a immaginare una contadina, che non era mai stata più in là di Brindisi, di fronte alla figlia di due grandi attori di Hollywood. Divorziati, peraltro! ‘Questa avrà mille grilli per la testa’, pensava. Per cambiare idea le bastò incontrarla. Romina era una ragazza semplice, bisognosa di quella famiglia che non aveva mai avuto. Mia moglie si appoggiò a mia madre e Jolanda s’innamorò di lei”.

Pochi giorni fa, Romina aveva ricordato anche il padre pubblicando un ritratto di Tyron Power: “Qui a casa ho ritrovato un vecchio amico, un ritratto di mio padre olio su tela dipinto da mia madre”.