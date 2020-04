Senup: ecco qual è la verità sugli effetti della crema naturale e rassodante. Gli esperti parlano chiaro: non bisogna esagerare

Il benessere si sa è fondamentale per tutti, in particolar modo per noi donne che siamo sempre alla ricerca del bello. Per non parlare poi del seno, un problema che spesso si trasforma in un vero e proprio complesso soprattutto tra le ragazze. Ed aumenta sempre di più il numero di donne che si sottopone ad interventi chirurgici per migliorare il proprio seno. Ma che dire se al posto di un intervento arriva un nuovo metodo? Senup, crema naturale e rassodante. Il prodotto ha spopolato tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, e ancora oggi molte si domandano se sia efficace.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Coronavirus, online la guida gratuita per gli infermieri

Senup, gli effetti della crema

“Questo prodotto risulta essere davvero efficace ma, come è ovvio che sia, non fa miracoli – svela Mario Gerardi, dello staff di www.senupitalia.com – La crema Senup è un prodotto ad estrazione naturale e, proprio per questo, ha un effetto rassodante e tonificante che, sul medio periodo, permette di ottenere risultati molto interessanti – continua – Tuttavia non può essere messo a confronto con i risultati ottenibili con un intervento chirurgico“. Le aspettative delle persone riguardo alla crema sono troppo alte, ma le creme vanno utilizzate per quello che sono, ossia una soluzione che permette di ottenere dei grandi benefici a livello di tonicità del seno. Il tutto ad un costo ridotto e, soprattutto, in maniera semplice e assolutamente non invasiva.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Elettra Lamborghini fidanzato | lei e Afrojack danno scandalo | VIDEO

Se si vuole cambiare la fisionomia del proprio seno è impensabile utilizzare Senup o qualsiasi altra crema naturale. L’unica soluzione, in questo senso, è rappresentata dalla chirurgia estetica.