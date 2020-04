Calciomercato Juventus, si valuta il futuro di Szczesny: nel mirino un nuovo portiere

La dirigenza della Juventus starebbe valutando la posizione del portiere Wojciech Szczesny: nel mirino ci sarebbe lo spagnolo Kepa Arrizabalaga del Chelsea.

Le società calcistiche pensano alla ripresa delle competizioni, attualmente ferme per l’emergenza coronavirus. Non ci sono ancora delle date certe, solo ipotesi che lasciano incertezze sul destino della stagione. Nel frattempo, le dirigenze stanno valutando le mosse in entrata ed uscita di calciomercato in vista del prossimo anno. Tra queste c’è anche la Juventus che, secondo il portale spagnolo Fichajes.net, starebbe valutando la possibilità di acquistare un nuovo portiere rimpiazzando Wojciech Szczesny che finirebbe, dunque, sul mercato.

Calciomercato Juventus: Paratici valuta il futuro di Szczesny, nel mirino bianconero il portiere Kepa del Chelsea

Il calciomercato infiamma i tifosi delle società calcistiche in questo momento di stop dovuto all’emergenza coronavirus. Tra le numerose indiscrezioni che si susseguono vi sono anche quelle in merito alle mosse che starebbe valutando la dirigenza della Juventus. Secondo il portale spagnolo Fichajes.net, la società bianconera starebbe valutando la possibilità di acquistare un nuovo portiere e, dunque, vendere durante la prossima sessione di mercato, Wojciech Szczesny. L’estremo difensore polacco è arrivato a Torino nel 2017 per 12 milioni di euro versati nelle casse dell’Arsenal, dove era rientrato al termine del prestito alla Roma.

Nonostante le ottime prestazioni, secondo il portale spagnolo, la Juventus starebbe valutando la posizione di Szczesny, che il prossimo 18 aprile festeggerà il suo 30esimo compleanno. Nella lista dei desideri di Fabio Paratici, riporta Fichajes.net, sarebbe finito il giovane e talentuoso portiere del Chelsea Kepa Arrizabalaga. Il numero uno spagnolo è arrivato a Londra nell’agosto del 2018, quando i Blues decisero corrisposero all’Athletic Bilbao gli 80 milioni di euro della clausola rescissoria. Il trasferimento a Londra ha reso lo spagnolo il portiere più costoso nella storia del calcio. Nonostante l’investimento, pare che Kepa non abbia convinto del tutto la società ed il tecnico Frank Lampard, che prima dello stop per l’emergenza, lo aveva lasciato in panchina preferendogli Willy Caballero. La Juventus potrebbe, dunque, bussare alla porta del Chelsea per l’estremo difensore 25enne, il cui cartellino si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro.

Secondo la stampa britannica, però, il portiere spagnolo potrebbe approdare ad un’altra società italiana: il Milan. Il club britannico, difatti, avrebbe messo nel mirino l’estremo difensore rossonero Gianluigi Donnarumma. Per straparlo al Milan starebbe pensando di mettere sul piatto il cartellino di Kepa a cui aggiungerà un consistente conguaglio economico.