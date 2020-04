Papa Francesco telefona in diretta alla trasmissione di Raiuno “A sua immagine”. La conduttrice Lorena Bianchetti non trattiene l’emozione.

Raiuno, nel pomeriggio del Venerdì Santo, ha trasmesso la trasmissione A Sua immagine. La conduttrice Lorena Bianchetti, con l’aiuto di sacerdoti ed esperti, ha raccontato al pubblico il significato della Via Crucis. Nel corso della diretta, poi, ha ricevuto la telefonata di Papa Francesco che ha espresso la propria vicinanza alle persone che stanno soffrendo e la conduttrice non è riuscita a trattenere l’emozione.

Papa Francesco telefona in diretta alla trasmissione A sua immagine: Lorena Bianchetti si emoziona

“Penso – ha detto il Pontefice telefonando in diretta a Lorena Bianchetti durante la trasmissione A sua immagine – al Signore Crocifisso e alle tante storie di crocifissi della storia. Ma anche quelli di oggi, di questa pandemia: medici, infermieri, infermiere, suore, sacerdoti, morti al fronte come soldati. Che hanno dato la vita per amore… Resistenti come Maria sotto la croce!”.

Il Papa, poi, ha parlato del sacrificio di Gesù parlando di chi porta la croce durante il tempo che stiamo attraversando, in questo momento particolarmente difficile per l’emergenza coronavirus che il mondo sta affrontando.

“Oggi – ha aggiunto Papa Francesco – ci sono crocifissi e crocifisse che muoiono per amore. E questo è il pensiero che mi viene in questo momento”. “Sono vicino – ha poi aggiunto – al popolo di Dio, ai più sofferenti, alle vittime di questa pandemia. La speranza non delude, non toglie il dolore ma non delude”.

“Sempre la Pasqua finisce nella Resurrezione, nella pace, ma non è un happy end: è proprio il compromesso dell’amore che ti fa passare la strada dura”, ha concluso il Pontefice che si è poi congedato dalla conduttrice, visibilmente emozionata, e dal pubblico di Raiuno con un “vi voglio bene”.