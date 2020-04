Matteo Salvini replica al Premier Giuseppe Conte su Facebook: “un comizio contro di me sulla televisione di Stato”. Poi ringrazia Enrico Mentana.

Matteo Salvini replica al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte con un post in cui accusa il Premier di aver usato la televisione di Stato per attaccarlo pubblicamente e fare un comizio contro di lui.

Matteo Salvini contro Giuseppe Conte: “un comizio contro di me. Che delusione”

Matteo Salvini replica duramente al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dopo Giorgia Meloni, anche Salvini pubblica un lungo post su Facebook con cui ha replicato alle dichiarazioni che il Premier Conte ha rilasciato in conferenza stampa.

“Usare la tivù di Stato per dire falsità e fare un comizio contro Salvini e contro le opposizioni è roba da REGIME, roba da Unione Sovietica.

Perché non hanno bloccato il MES? Perché il PD vuole la tassa patrimoniale? Perché i 5Stelle vogliono ancora bloccare la TAV? Perché Leu vuole tassare la casa e i risparmi degli italiani? Dov’è la cassa integrazione promessa? Quando arrivano davvero i soldi? Che fine ha fatto il blocco dei mutui per chi è in difficoltà? Cosa fanno per aiutare chi non ce la fa a pagare affitti, rate e bollette? Perché non aiutano davvero partite IVA e autonomi? Quando arriveranno i soldi promessi alle imprese? Sempre #colpadisalvini???”, scrive il leader della Lega.

Poi conclude il suo post con un “Altro che collaborazione, che delusione signor Conte”.

Il leader della Lega, inoltre, ha poi ringraziato Enrico Mentana il quale ha detto: “se avessimo saputo che Conte avrebbe fatto un uso personalistico della conferenza stampa attaccando l’opposizione, non avremmo mandato in onda quella parte”.

Salvini, poi, pubblicando la foto con le parole di Enrico Mentana, scrive: “GRAZIE al direttore Enrico Mentana, sicuramente non accusabile di salvinismo o leghismo, per la sua LEZIONE di stile ed educazione civica al signor Conte.

P.s. La Lega fu l’unica a votare NO con tutti i suoi parlamentari al MES nel 2012“.