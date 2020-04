Auguri di Buona Pasqua: i più belli da mandare su Whatsapp

Pasqua 2020 è arrivata, anche se non come avremmo voluto noi: la quarantena è arrivata insieme alle misure prese dal governo per contrastare e ridurre i contagi dal virus e di conseguenza dobbiamo passare questa festività in casa. La Pasqua è legata all’idea della resurrezione, un concetto importantissimo per coloro che hanno fede. Assume particolare importanza quando si condivide un messaggio positivo, affettuoso, profondo, da inviare a tutti i nostri cari e parenti lontani.

Gli auguri di Buona Pasqua: i messaggi più belli

“Il Nostro Signore ha scritto la promessa della Risurrezione, non solo nei libri, ma in ogni foglia di primavera” – Martin Lutero

“Con Gesù Cristo che è risorto l’amore ha sconfitto l’odio, la vita ha vinto la morte, la luce ha scacciato le tenebre” – Papa Francesco

“Cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita” – Padre Enzo Bianchi

“Non è fondamentale esserti accanto per mostrare l’affetto. Il bene non si ferma con la distanza”

“C’è sempre l’occasione per iniziare un nuovo cammino. Che sia una buona e serena Pasqua”

“Abbandona il dolore, ciò che ti preoccupa e ti incupisce. Rimani a nuova vita. Una serena Pasqua”

“Se non altro quest’anno c’è una preoccupazione in meno: non dobbiamo pensare a cosa fare in questi giorni!”

“Poiché non possiamo vederci, ho pensato di mandarti una colomba per farti ricevere gli auguri!”

“Ti ho comprato un uovo poi mi sono reso conto che non avrei potuto dartelo e l’ho mangiato, ma conta il pensiero no? Buona Pasqua!”

In questo modo possiamo allietare questa festività che quest’anno dovremmo festeggiare chiusi nelle nostre case.