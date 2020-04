Secondo uno studio, i politici sarebbero vittima di pirateria digitale. Le fake news che girano attorno a Salvini e Meloni non avrebbero connotati veritieri

Il mondo delle fake news che spopola sui web rappresenta il virus che circola in rete. Un virus che non ha nulla a che vedere con il sistema sanitario ma che altererebbe i progetti dei politici, esternati alla popolazione. Gira da tempo uno studio che coinvolge anche l’Italia politica nel vortice delle fake news. L’indignazione di Salvini, a nome di Meloni e degli esponenti di opposizione al M5S ha avuto come oggetto un definitivo spartiacque nei rapporti già incrinati tra il Premier e il rappresentante della Lega. La nobile caduta di stile è stata la ciliegina sulla torta soprattutto per Salvini che aveva giudicato l’offesa di Conte, tanto grave da richiamare l’attenzione del Capo di Stato.

Non avendo la certezza sulle modalità specifiche che avrebbero condotto la questione sul piano di una manipolazione digitale, si è giunti comunque ad un’attenta analisi. Il risultato resta un verdetto da verificare ma comunque va preso in forte considerazione. Le fake news pronunciate da Salvini e Meloni sarebbero risultate vittima di alterazione delle loro interazioni.

Lo studio delle fake news politiche secondo il Professor Flora

Lo studio del Professor Flora si basa su una frequentazione assidua dei social network da parte delle figure politiche più rappresentative del Paese. Salvini e Meloni appunto ma anche Conte, Zingaretti, Renzi e Di Maio. Si parla di una cifra considerevole di pirati del computer (circa un milione), protagonisti di modifiche attuate alle parole condivise sui social dai nostri politici. Gli argomenti trattati da questo campione rappresentativo avrebbero come oggetto anche altri temi, ma lascerebbero spazio almeno una volta al giorno, alle loro esternazioni rilasciate su Twitter e Facebook.

Lo studio condotto dal Professor Flora porta ad un risultato importante nella considerazione dei contenuti manipolati. Più della metà delle parole di Salvini e Meloni in tal caso, rappresenterebbero fake news non diffuse direttamente da loro in prima persona.

Uno studio accurato che se confermato, trarrebbe in errore e dunque in oggetto di disinformazione le immagini dell’analisi politica condotta da Report qualche giorno fa.