I fondi del caffè sono un toccasana per il nostro corpo. Ricchi di benefici e proprietà aiutano a migliorare lo stato di salute dei capelli e della pelle. In casa si possono realizzare tante maschere e impacchi fai da te

Ne beviamo tantissimo e vari momenti della giornata. È stimolo di incontro e condivisione ma pochi forse sanno che è anche un toccasana per il benessere del nostro organismo. Parliamo del caffè, una delle bevande più bevute al mondo.

In particolare i fondi del caffè ci possono aiutare per il benessere del nostro corpo, della nostra pelle e dei nostri capelli. Gli scarti del caffè li buttiamo via senza sapere però che in realtà possono essere riutilizzati in modo alternativo e che non ci aspettiamo. Impeghi alternativi per via delle loro proprietà.

Maschere per il viso o impacchi per i capelli si possono preparare con i fondi del caffè che non sono da buttare nell’umido per chi ama prendersi cura della bellezza in modo naturale.

Il caffè, infatti, grazie ai fenoli che sono dei potenti antiossidanti aiuta la pelle a combattere i radicali liberi, che velocizzano il processo di invecchiamento. Diverse sono le proprietà della caffeina che donano benefici al corpo: quelle antiaging a cui si associa il forte potere idratante ed esfoliante.

LEGGI ANCHE –> La quarantena rende più stanchi: gli psicologi suggeriscono cosa fare

Fondi del caffè, come usarli sul corpo

I fondi del caffè non devono essere buttati ma riutilizzati. Questi è chiaro, ma come? Aiutano a rassodare e detergere la pelle e a migliorare la salute dei capelli. Ecco perché è importante poter costruire una beauty routine fai da te riciclando i fondi del caffè.

Si possono preparare, infatti, creme idratanti, scrub ed impacchi con lo scarto del caffè. Il tutto da applicare direttamente sulla zona da trattare perché il caffè ha un’azione locale e mirata.

LEGGI ANCHE –> Cioccolata in quarantena, un importante alleato per l’umore

Per la cura dei capelli, per renderla più sana, luminosa ma anche ricca di nuovi capelli, si può realizzare un impacco fai da te. Basta solo massaggiarli sulla chioma e tenerli in posa per un po’. In alternativa i fondi del caffè si possono unire a olio d’Argan, avocado o mandorle per creare un impacco da distendere su tutta la lunghezza del capello, far riposare per circa 30 minuti e poi massaggiare.

Per la pelle le maschere da creare in casa sono ugualmente facili da fare. Fondi del caffè e olio di oliva. Un composto miracoloso per il viso da tenere in posa per circa 10 minuti e poi risciacquare con abbondante acqua calda. Pelle liscia, senza rossore e una tenuta luminosa come non mai.

Per eliminare le impurità, invece, basta unire i fondi del caffè al latte di cocco e al malto di riso. Si lascia agire per circa 15-20 minuti per poi risciacquare ed ottenere una pelle liscia e pulita.