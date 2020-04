Il cantante napoletano, ospite alla Vita in diretta, si è lasciato trasportare dalla situazione e ha dato luogo ad una lunga confessione

Qualche giorno fa, durante questa lunga quarantena, il cantante napoletano Gigi D’Alessio è stato ospite via Skype alla Vita in diretta. Durante la sua intervista si è lasciato sfuggire delle frasi toccanti che hanno emozionato il pubblico a casa. Il cantautore in questo periodo così delicato vive insieme ai suoi tre figli, nati dal matrimonio con la sua ex moglie. “Credo che tutti abbiamo capito che la bellezza della vita è fatta di piccole cose che apprezziamo solo quando le perdiamo – rivela D’Alessio – Regaliamo veri abbracci quando potremo ricominciare a rivederci tutti dal vivo”.

Gigi D’Alessio e la sua vita in quarantena

Il cantante napoletano, come tutti gli italiani, in questo momento è in quarantena. “Passo le giornate guardando le serie tv, cercando di farmi passare il tempo senza accorgermene troppo – spiega D’Alessio – ma non dimentico mai di guardare il Tg, per restare sempre aggiornato sull’emergenza Coronavirus“. Inoltre è molto felice di vedere i video dei fan che ogni giorno postano con il brano Non mollare mai:” E’ una bella iniziativa, mi fa piacere e mi commuove al tempo stesso” ha concluso.

Al momento sembra conclusa la storia con la bella cantante Anna Tatangelo, da cui ha avuto anche un figlio di nome Andrea. Ma si vocifera che D’Alessio stia facendo di tutto per riconquistarla, così potrebbero tornare a vivere insieme. La separazione è stata annunciata solo qualche mese fa. La loro relazione è durata 15 anni.