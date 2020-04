Meteo| Gelo sino a metà settimana, poi esplosione di caldo: dove e quando

Il meteo della settimana in Italia sarà caratterizzato dall’instabilità: nella giornata di giovedì potrebbe assistersi ad un miglioramento, con il ritorno del caldo, grazie ad un’area di bassa pressione proveniente dalla Spagna che si ricongiungerà con aria africana.

Una primavera dai contorni instabili quella che l’Italia sta vivendo in questo 2020. Un anno non iniziato con i migliori auspici, dalla pandemia allo stravolgimento del meteo. Perché è come se le stagioni si fossero invertite: a febbraio si sono registrate temperature di gran lunga superiori alla media, ora che il caldo dovrebbe iniziare a far capolino si è ripiombati in pieno inverno. Gli esperti, però, lo avevano previsto. Che il vortice polare sarebbe andato in frantumi riverberando i propri effetti sul Bel Paese era fatto notorio. Il meteo non si è sottratto agli schemi.

Leggi anche —> Asma | come comportarsi durante la pandemia | parla l’esperta

Meteo Italia, instabilità diffusa: giovedì dovrebbe torna re il caldo

Eccezion fatta per le giornate di Pasqua e Pasquetta dove su tutto lo Stivale si è assistito al bel tempo, la settimana che attende il Paese sarà caratterizzata da un freddo atipico prima e da un incursione di caldo intorno al week-end. Condizioni, dunque, estremamente variabili.

Anche questa settimana, come del resto tutto il periodo dovrebbe essere caratterizzata da un’ampia variabilità. Stando a quanto riferiscono gli esperti di Meteo Giornale, l’aria fredda proveniente dall’Artico dovrebbe determinare su tutta la Penisola un abbassamento della temperatura. Ma non solo. Precipitazioni abbondanti ed anche un, seppur breve, ritorno della dama bianca potrebbero interessare una porzione dello Stivale.

Nella giornata di oggi si inizierà ad assistere ad uno stravolgimento che proseguirà, a dire degli esperti, sino alla giornata di mercoledì. Giovedì con il passare delle ore, invece, ci si avvicinerà ad un miglioramento quando dalla penisola iberica dovrebbe iniziare a giungere un’area di bassa pressione. Ricongiungendosi, riporta Meteo Giornale, con le caldi correnti africane dovrebbe emergere il quadro primaverile.

Ad essere maggiormente coinvolta la Sardegna: sull’Isola una massa d’aria calda d’origine desertica dovrebbe mitigare le temperature. Possibilità di rovesci solo nella giornata di sabato a causa di nubi sparse. Il resto della Penisola sarà interessata, invece, da un innalzamento delle temperature che, come precisato, diverrà più concreto nel corso della prossima settimana. In concomitanza, tuttavia, è plausibile il ritorno delle piogge.

A caratterizzare la settimana appena iniziata saranno le altalenanti temperature: da caldo mite a gelo improvviso. Nel corso della stessa giornata, infatti, si registreranno nette e distinte temperature. Almeno sino a giovedì dove la situazione tenderà a stabilizzarsi. Anzi, nelle Isoli Maggiori si parla di temperature, riporta Meteo Giornale, che potrebbero toccare i 30°C.

Leggi anche —> Fondi del caffè, i benefici per pelle e capelli

Ovviamente gli esperti precisano che le previsioni a lungo termine non sono estremamente puntuali, pertanto il consiglio è quello di rimanere sempre aggiornati e seguire gli sviluppi.