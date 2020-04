Fiordaliso, dopo la morte della mamma per coronavirus, annuncia sui social di essere guarita: “tampone negativo, quarantena finita”.

Marina Fiordaliso è guarita dal coronavirus. Dopo aver osservato un periodo di quarantena obbligatoria in seguito all’esito positivo del tampone, la cantante, con un post su Instagram, annuncia di essere guarito e di essere risultata negativa al Covid 19.

Fiordaliso guarita dal coronavirus, l’annuncio su Instagram: “tampone negativo”

Non contiene la gioia Marina Fiordaliso per avere ricevuto finalmente l’esito del nuovo tampone a cui è stata sottoposta. Attravero una nota, l’Asl di Piacenza ha comunicato alla cantante l’esito negativo del tampone a cui è stata sottoposta. “Quarantena termina, sono guarita. Tampone negativo”, si legge nel post che ha pubblicato la cantante su Instagram.

Dopo Lemme che ha annunciato la sua guarigione dal coronavirus, anche Fiordaliso può finalmente gioire per essere riuscita a sconfiggere il Covid 19 che continua a fare vittime in Italia.

L’artista ha vissuto da vicino il dramma che, in Italia, stanno vivendo tantissime famiglie avendo perso per il coronavirus la madre. La cantante ha raccontato tutto in diretta, ospite della trasmissione condotta da Barbara D’Urso, Live – Non è la D’Urso.

«Non so chi si è ammalata per prima, se io o la mamma. È molto difficile… L’ho accudita per cinque giorni, poi se n’è andata e non l’ho più vista. Intanto ero malata anche io, è una cosa crudele…», ha raccontato l’artista che, fortunatamente, ha vinto la sua battaglia contro il virus insieme alla sorella e al padre. Ai microfoni de La Vita in diretta, poi, la cantante aveva ricordato a tutti l’importanza di restare a casa per contenere i contagi ribadendo che la perdita di una persona cara a cui non si può dare neanche l’ultimo saluto rappresenta la cosa più crudele.

L’annuncio della guarigione di Fiordaliso è stato così accolto con grande gioia da tutti i suoi fans che si sono detti felici per lei.