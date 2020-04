Grave lutto per Fiordaliso: la cantante ha annunciato la morte della madre, portata via dal coronavirus. “Ammalati, anch’io, mia sorella e mio padre”.

Gravissimo lutto per Fiordaliso che, a causa del coronavirus, ha perso la madre. L’annuncio è arrivato dai profili social della cantante che ha spiegato di essere stata a sua volta contagiata dal Covid 19 insieme al padre e alla sorella che sono guariti come lei.

Morta la madre di Fiordaliso: la cantante contagiata insieme al padre e alla sorella. “L’ho persa senza più vederla”

Non nasconde il proprio dolore Fiordaliso che ha detto addio alla madre, sena poterla neanche salutare, a causa del coronavirus. “Maledetto Covid-19. Ti sei portato via la mia mamma. Vaffa***lo coronavirus! o mi sono ammalata (ora guarita), mia sorella ammalata (ora guarita), ma la roccia (mio padre) ti ha sconfitto ed è guarito”, ha scritto sui social la cantante.

La mamma di Fiordaliso aveva 85 anni e non aveva patologie pregresse. Ad affermarlo è stata la stessa cantante che ha svelato cos’è successo nelle ultime settimane in un collegamento telefonico a La vita in diretta.

“Mio padre non sapeva niente di mia madre. Gliel’abbiamo detto stamattina quando è rientrato dall’ospedale perché mamma è mancata il 19 marzo. Io non ho detto niente a nessuno perché papà aveva il telefonino e quindi ero terrorizzata dal fatto che potesse sapere qualcosa” – spiega Fiordaliso. La mamma della cantante si è ammalata ai primi di marzo. Dopo averla accudita per cinque giorni, l’artista ha dovuto ricoverare la madre in ospedale.

“L’ho persa, senza più vederla. E’ una delle cose più brutte che possa accadere ad un familiare perché spariscono e non li puoi accompagnare nel loro ultimo viaggio”, spiega la cantante che, poi, parlando del proprio contagio, di quello della sorella e del padre, ha aggiunto – “Ho avuto il coronavirus e vi posso garantire che è molto dura. Ci siamo ammalate io e mia sorella, i miei fratelli per fortuna no, ma abbiamo tenuto le distanze”.

Dopo Piero Chiambretti che ha perso la mamma, anche Fiordaliso ha subito un grave lutto a causa del coronavirus sul quale sono stati diffusi i dati regione per regione.