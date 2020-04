Le parole di Flavio Insinna, presentatore de L’Eredità, che ha letto una email in cui una spettatrice ha parlato della madre ricoverata hanno destato grande emozione e commozione

Flavio Insinna, conosciutissimo ed amatissimo conduttore di L’Eredità, non smette di emozionare e commuovere gli spettatori. E non si è smentito nemmeno questa volta leggendo un’email di un’ammiratrice che gli ha scritto per parlargli del ricovero della madre.

Anche in questo periodo di lockdown, il famoso quiz show ad essere trasmesso tutti i giorni su Rai Uno. Si tratta ovviamente di repliche che sono però precedute da clip del presentatore che anticipa l’appuntamento con dei brevi video che registra lui stesso da casa sua.

Si tratta di clip che finiscono anche per diventare virali, venendo condivise sui social network. Come anticipato, in questa occasione Flavio legge un’email prima della messa in onda della trasmissione. “Prima di giocare con l’Eredità – afferma il presentatore – stasera vi voglio leggere una mail che mi ha lasciato senza parole“.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, Flavio Insinna: il conduttore piange e ferma l’Eredità

L’Eredità, Flavio Insinna saluta tutti gli ospiti di un centro anziani in provincia di Campobasso

Questa la premessa di Insinna che poi prosegue leggendo il testo in questione. “Ciao Flavio, sono Angela. Mia mamma si chiama Tina, ha 93 anni ed è ricoverata in un centro anziani in provincia di Campobasso – scrive la spettatrice -. Lei e tutti gli altri ospiti della struttura seguono sempre L’Eredità e sarebbero felici se tu li salutarsi“.

Il conduttore li ha quindi salutati tutti dedicando un pensiero anche a chi gestisce la struttura, il cui lavoro diventa indispensabile, soprattutto in un momento così, in piena emergenza Covid-19. Flavio, commosso, li ha ringraziati tutti, dichiarando. “Vi vogliamo bene“, all’indirizzo sia di Tina che di tutte le altre persone ospiti del suddetto centro anziani.

LEGGI ANCHE —> L’Eredità | gaffe epica su Che Guevara | Insinna non ce la fa | FOTO

Insinna ha anche evidenziato che probabilmente non è molto, “forse niente, ma ve lo giuro, è affetto sincero“. Infine il presentatore ha ripetuto di nuovo. “Vi vogliamo bene!“.