Vasco Rossi fa chiarezza sui concerti estivi: “presto sapremo se si potranno fare a settembre oppure appuntamento a giugno 2021”.

Vasco Rossi fa chiarezza sui concerti estivi per i quali sono stati già venduti migliaia di biglietti da mesi, con il sod out in tutte e quattro le date. I concerti non sono stati ancora annullati ufficialmente, ma il rocker di Zocca annuncia che, probabilmente, a giugno, i concerti non si potranno fare.

Vasco Rossi: “presto se sarà possibile pensare a una riprogrammazione per il prossimo Settembre”

I concerti estivi fissati tra maggio e luglio, probabilmente non si potranno fare. Se Emma Marrone ha già annunciato l’annullamento del concerto dell’Arena di Verona del prossimo 25 maggio, Vasco Rossi prende tempo anche se, con un messaggio su Instagram, annuncia che sta aspettando di capire se i concerti fissati a giugno potranno essere spostati a settembre.

Avevo fatto tutti i miei progetti…colpa del virus. Aspettiamo le disposizioni governative.. Ovviamente già da ora non ci facciamo grandi illusioni per Giugno; le prossime disposizioni del governo probabilmente chiariranno se sarà possibile pensare a una riprogrammazione per il prossimo Settembre, in caso contrario l’appuntamento sarà per Giugno 2021″, scrive su Instagram il rocker di Zocca.



I concerti di Vasco sono stati fissati per il 10 giugno a Firenze, il 15 giugno a Milano, il 19 e il 20 giugno a Roma e il 26 giugno ad Imola. Tutti i concerti di Vasco, così come quelli di Tiziano Ferro, Ultimo e Cesare Cremonini che sarebbero dovuti essere i protagonisti dell’estate musicale italiana, dovrebbero essere tutti posticipati.

Le parole di Vasco arrivano dopo l’appello di Tiziano Ferro che, ai microfoni di Che tempo che fa, aveva chiesto di avere notizie per rispetto di tutte le persone che lavorano dietro le quinte dei concerti live e che avevano scatenato la reazione di Gloria Guida e la solidarietà dei colleghi che, vivendo da vicino la questione, sanno che con i concerti fermi, tantissime persone resteranno senza lavoro.