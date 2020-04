Giulia De Lellis svela un segreto sui social: “Lo faccio anche io”

Giulia de Lellis su Instagram ha deciso di svelare un piccolo segreto a tutti i suoi followers.

Giulia De Lellis è una influencer e personaggio televisivo italiano: ha partecipato a programmi come Uomini e donne e Grande Fratello Vip. Da qualche giorno la ventiquattrenne sta conquistando le prime pagine dei quotidiani di cronaca rosa per il suo ritorno di fiamma con Andrea Damante. La ragazza aveva lasciato il dj veronese a causa dei continui tradimenti del modello. Lo scorso autunno la romana aveva fatto uscire un libro autobiografico per descrivere minuziosamente il tradimento subito. L’ufficialità è arrivata tramite alcuni post e video su Instagram. L’influecer sta usando i social per comunicare con i fan e qualche giorno fa ha anche svelato un segreto.

LEGGI ANCHE –> Andrea Damante e Giulia De Lelllis smascherati: reazione dei fans, video

Giulia De Lellis svela un suo piccolo segreto

Giulia ha risposto ad alcune domande social dei suoi follower e ha anche svelato un suo piccolo segreto. La 24enne ha dichiarato di avere un profilo fake per spiare tutti. Una ragazza ha scritto testuali parole. “Ho un profilo fake in cui spio chi odio per non dare soddisfazione di farlo con il mio” e la De Lellis ha risposto con poche parole. “Anche io, anzi lo facciamo tutti”.

LEGGI ANCHE –> Giulia De Lellis Andrea Damante | Sfottò a Iannone in quarantena | FOTO

Giulia, prima di ritornare con Andrea Damante, ha avuto una storia con Andrea Iannone. Il motociclista ha postato sui social un messaggio in cui ha scritto di aver voltato pagina e di sentirsi molto bene dal punto di vista emotivo.