Il coronavirus ha bloccato anche Beautiful, una delle soap più longeve di sempre. La produzione ha dovuto sospendere le risprese a causa dell’emergenza. La soap è cominciata nel 1987 e continua ad appassionare milioni di telespettatori. I fan italiani, al momento, stanno seguendo puntate vecchie dal momento che la messa in onda italiana è in ritardo di molti mesi rispetto a quella americana. Il virus, intanto, ha “colpito” da vicino anche un membro del cast. Thorsten Kaye, infatti, ha perso uno dei suoi amici più cari.

Beautiful, grave lutto per un attore del cast

Thorsten Kaye ha annunciato la scomparsa di un suo amico a causa del coronavirus. L’interprete di Ridge nella soap opera Beautiful ha dedicato un messaggio emozionante all’amico. “Non c’è posto al mondo dove preferirei essere in questo momento. Solo io, mia moglie, le mie figlie e i nostri cari. Per me è importante avere i miei cari accanto perché questo terribile virus mi ha colpito da vicino portandosi via un amico. Mi riferisco all’attore e sceneggiatore Terrence McNally. Mi mancherà moltissimo”. L’attore ha anche spiegato che sta trascorrendo il tempo in una casa nei boschi cucinando buon cibo e giocando con i giochi da tavolo.

L’attore sta affrontando la quarantena nel Connecticut. Al momento è possibile dire quando riprenderanno le riprese di Beautiful.