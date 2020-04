Grave lutto per Marco Carta: “Era tutto per me”

Il cantante Marco Carta ha detto addio alla nonna Elsa e ha postato un commovente messaggio su Instagram.

Per il cantante era più di una nonna, era una mamma. La donna infatti lo aveva cresciuto dopo la morte dei suoi genitori. Marco Carta aveva parlato di sua nonna Elsa in molte occasioni durante la sua partecipazione ad ‘Amici di Maria De Filippi’. Il cantante sardo ha informato i fan della scomparsa della nonna con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Il tenero messaggio di Marco Carta per sua nonna

“È dura lasciarti il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me, Nonna. Avrei così tante cose da dire per descrivere la tua immensa bellezza ma lascio che chiunque quando guarderà il cielo se ne accorga da sé. Ti amiamo. Buon viaggio Elsina. Sei e sarai per sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti. Sei la donna che ha messo a tacere tutte le mie insicurezze. Mi hai insegnato ad amare con garbo ma anche ad amare più me stesso”.

Il cantante ha condiviso su Instagram un commovente video in cui lo si vede scherzare con sua nonna, in occasione dello scorso Natale.