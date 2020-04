Ambra Angiolini ha pubblicato un commovente post su Instagram per lodare i suoi genitori nel giorno del suo compleanno.

Ambra Angiolini è una conduttrice televisiva e radiofonica e attrice italiana molto seguita sui social. Dopo una lunghissima relazione con Francesco Renga -la coppia ha avuto anche due figli- la romana si è fidanzata nel 2017 con Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus. L’attrice ha compiuto nella giornata odierna 43 anni ma a causa dell’emergenza coronavirus non ha potuto festeggiare in compagnia. La donna si trova al momento a Brescia con i suoi figli mentre il suo fidanzato Allegri è a Livorno in compagnia del padre e del figlio più piccolo. La Angiolini ha pubblicato un post su Instagram emozionante: parole dolci e dedica per i suoi genitori.

Instagram, l’emozionante post di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini ha pubblicato un post su Instagram per mostrare ai suoi fan il regalo dei suoi genitori. Lo scatto è accompagnato da intense parole: “Mamma e papà arrivano ovunque, come tutto il mare d’amore che sta arrivando già da mezzanotte”. Sul bigliettino appostato sul regalo c’è scritto: “Buon compleanno con tanto amore da mamma e papà”. L’attrice ha anche scritto di sentirsi in quarantena solo fisicamente perché mentalmente sente la presenza delle persone che ama. Il post ha ottenuto più di 35mila like e numerosissimi commenti.

Ambra ha recentemente recitato nel film “Brave ragazze” e in teatro con lo spettacolo “Il nodo” di Johnna Adams, inscenando un tema delicato come quello del bullismo.