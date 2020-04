Nel corso della Fase 2 Superenalotto ed altri giochi regolamentati dai Monopoli di Stato riprenderanno come al solito. Come funzionerà tutto.

Nel corso di quella che sarà la Fase 2 dell’emergenza sanitaria in corso da mesi in Italia, assisteremo alla ripresa dei concorsi legati ai Monopoli di Stato ed al gioco d’azzardo dei privati.

In parole povere torneranno Lotto, SuperEnalotto, scommesse sportive ed anche sale slot, tutte chiuse da un mese dopo il provvedimento apposito datato 23 marzo 2020. Allora il Paese versava in piena crisi per via della pandemia ancora in atto. Ma la situazione appare in miglioramento, con le strette sul distanziamento sociale che, nel corso del recente periodo, hanno portato ad una limitazione della circolazione del virus. Ed ora, nell’ambito di quella che sarà la Fase 2, si parla della possibilità di poter lasciare il proprio comune di residenza per gli spostamenti. Cosa finora vietata. Inoltre, tra le attività che dovrebbero riaprire, sembra che possano esserci per l’appunto quelle relative al gioco.

Fase 2 Superenalotto ed altri giochi dei Monopoli riprenderanno

Il decreto del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, fa riferimento ad “un graduale ripristino delle attività di gioco secondo criteri che privilegino motivi di salute pubblica”. Questo già a partire da lunedì 27 aprile, ma con la piena attenzione ad evitare assembramenti. Riprenderanno i vari “10 & Lotto”, “Millionday” “Winforlife” e “Winforlife Vincicasa”. Che funzioneranno con estrazione da remoto e “mantenendo in ogni caso l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori”. Una settimana dopo, il 4 maggio, riprenderanno invece Lotto, SuperEnalotto, “SuperStar”, “SiVinceTutto SuperEnalotto” ed “Eurojackpot”.

Si anche alle scommesse in agenzia, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza. Infine, dall’11 maggio riprenderanno slot e scommesse anche virtuali, sempre con l’obbligo di spegnere i televisori ed i monitor nei locali.