Chiara Biasi si lascia andare ad una confessione su Instagram dove pubblica una storia e svela: “i miei ex non l’avrebbero mai fatto”.

Chiara Biasi, sempre molto presente sui social, si lascia andare ad una confessione pubblicando una storia su Instagram. L’influencer che sta trascorrendo la quarantena a Milano, di fronte ai video su Tik Tok di tante ragazze che coinvolgono nei loro balletti i fidanzati, svela che i suoi ex non l’avrebbero mai fatto.

Chiara Biasi: “balletti su Tik Tok? I miei ex non l’avrebbero mai fatto”

Chiara Biasi è sempre molto diretta e sincera e attraverso una storia pubblicata su Instagram commenta i video di ragazze che pubblicano su Tik Tok balletti in cui coinvolgono i propri fidanzati. Cosa che, stando a quello che fa sapere la Biasi, i suoi ex non avrebbero mai fatto.

“Comunque i miei ex, nemmeno se avessi offerto loro in cambio extra favori sessuali avrebbero fatto balletti su Tik Tok con me“, fa sapere l’influencer. Poi aggiunge: “vedete che forse, forse, non me li sono scelti proprio male?”.

Ma chi sono gli ex di Chiara Biasi? Il primo fidanzato noto della Biasi è sicuramente l’ex tronista di Uomini e Donne Oscar Branzani che, nel programma di Maria De Filippi, ha conosciuto Eleonora Rocchini con cui ha avuto una storia oggi finita. Chiusa la storia con Branzani, la Biasi sembrava aver trovato l’amore con il calciatore Simone Zaza, ma anche quella storia è finita.

Visualizza questo post su Instagram serán mis ojos de gata Un post condiviso da Chiara (@chiarabiasi) in data: 11 Apr 2020 alle ore 7:20 PDT

Nella vita di Chiara, oggi, non sembra esserci un amore. Sempre bellissima, l’influencer sui social, si mostra serena pur non avendo un fidanzato. In compenso, è circondata da amici che le vogliono bene e di cui sente profondamente la mancanza in tempi di quarantena.