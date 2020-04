Daniel Cosmic, body shaming sulle fans: scoppia la bufera

L’ex allievo di Amici Daniel Cosmic ha esercitato del body shaming sulle sue fans durante una diretta di Instagram. Il web è in rivolta per le sue offese

Daniel Piccirillo, in arte Daniel Cosmic, è sicuramente l’argomento del giorno. Il cantante ha preso parte alla 18esima edizione di Maria De Filippi, conquistando il cuore del pubblico. Ad oggi l’artista prosegue la sua carriera, tuttavia da qualche ora però è finito al centro della polemica per alcune frasi choc nel riguardi di alcune fans. Tutto è cominciato quando ha deciso di fare una diretta condivisa con qualche ragazza su Instagram.

Elena Santarelli: “Non ce la faccio più” –> LEGGI QUI

Daniel Cosmic insulta le sue fans: “Hai mangiato tua madre?”

Qui è esattamente dove mi si è spezzato il cuore, povera piccola umiliata da un idiota solo perché non abbastanza bella per i suoi standard ma scherziamo? Ma vaffanculo #DanielCosmicIsOverParty pic.twitter.com/5Ruu0YXAJ4 — 𝓐𝓵𝓲𝓬𝓮 🏹 (@artvdemi) April 24, 2020

Cosmic era in diretta con una sua giovane fans, ha cominciato ad offenderla pesantemente facendo battute sul suo peso. Ci sono state diverse battute e frecciatine nei riguardi della ragazza, imbarazzata e mortificata: “Il tuo ragazzo ideale? Deve essere commestibile, l’importante è che te lo mangi. Immagino che fa disperare tua madre. A volte è capitato che te la sei mangiata? Cosa fai come hobby oltre mangiare? Come stiamo? se non mangi stiamo molto bene“. Intanto, la sua sorellina seduta accanto a lui rideva di gusto per le battute del fratello. Poi, parlando con un’altra fans, le ha consigliato di spegnere la luce a causa del suo aspetto fisico.

Belen Rodriguez: “Io lasciata con un messaggio” –> LEGGI QUI

I social sono completamente impazziti dopo quanto accaduto. Su Twitter diversi utenti hanno segnalato la diretta e in pochissimo tempo è diventata virale. Tutti hanno visto i video e hanno rimproverato il cantante per il body shaming che ha esercitato sulle sue giovani fans. Poi su Instagram sono arrivate le sue scuse: “Credevo di far ridere”.

SEGUICI SU INSTAGRAM PER ALTRE NOTIZIE SU SPORT, TELEVISIONE E SPETTACOLO