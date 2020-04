Il desiderio è troppo forte per Elena Santarelli, ma le ultime settimane di emergenza in Italia rendono tutto più difficile.

Non è più una ragazzina di primo pelo, Elena Santarelli, ma nonostante ciò, la sua forma fisica, la tonicità e la bellezza sono sempre uguali a quando la vedemmo nelle sue prime sortite nel mondo della moda e dello spettacolo.

E neppure il dramma vissuto a lungo per via della malattia del figlio è stata capace di lasciare dei segni su di lei. La 37enne di Latina è il classico esempio di donna forte, capace di vincere contro tutto e tutti con una forza di volontà al di fuori del comune. Il piccolo Giacomo era malato di tumore al cervello, malattia che per fortuna è riuscito a vincere. Nonostante ciò, Elena Santarelli e suo marito Bernardo Corradi continuano a fare beneficenza proprio in favore di tanti altri bambini malati. Ma ora, complice anche la lunga quarantena alla quale tutta Italia è costretta, è naturale che emergano dei bisogni e dei desideri che mancano da tempo.

Elena Santarelli, anche lei aspetta con trepidazione la Fase 2

La bella Elena, come in tanti fra noi, vorrebbe uscire fuori a cena con suo marito. Si spera che presto possa giungere il momento in cui tale desiderio possa tramutarsi finalmente in realtà. Con l’approssimarsi della Fase 2 potrebbe essere possibile. Si parla di riapertura di ristoranti, trattorie, pizzerie e simili per il prossimo 18 maggio, con nelle precedenti due settimane nelle quali invece i locali potranno procedere con le consegne a domicilio e la preparazione di cibo da asporto.

Poi, una volta giunti alla riapertura vera e propria, ci sarà la necessità di continuare ad osservare alcune importanti misure di sicurezza. Attendiamo tutti fiduciosi le prossime settimane, sempre ricordandoci di tenere un comportamento responsabile.

