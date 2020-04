La relazione segreta tra un marito traditore e la sua stessa suocera. La sposa tradita scopre tutto in viaggio di nozze, la sua reazione è sorprendente.

Un marito traditore ha intrapreso una relazione segreta alle spalle della propria sposa. E la cosa più terribile per lei è che l’amante era la mamma. L’uomo e la suocera si erano invaghiti l’un l’altro, e poco importava che la giovane sposina che aveva convolato a giuste nozze con lui dovesse subire una simile umiliazione.

Però poi tutto è venuto fuori in luna di miele. Lo fa sapere proprio la sposa tradita, una certa Lauren, che fa sapere come lei e Paul, quello che sarebbe dovuto essere l’uomo della sua vita, avevano offerto alla madre di lei di andare in viaggio di nozze con loro. In realtà il marito traditore aveva uno scopo ben preciso. Ma la scoperta è avvenuta grazie a Julie, la sorella di Lauren, alla quale ha detto di avere scoperto dei messaggi compromettenti tra la loro mamma e Paul.

Marito traditore, la reazione della sposa sorprende

La sposina si è fidata si sua sorella e ha poi avuto modo di visualizzare tali messaggi. Molto lunghi e dettagliati, tra sua mamma e suo marito. Ed è venuta a conoscenza di un piano per andare a vivere insieme, con tanto di casa nuova, figlio e cane domestico. Dopo avere dato in escandescenze e distrutto il distruggibile, Lauren ha scelto di partire con due amiche in giro per il mondo. E trascorsi due anni, alla fine la ragazza ha perdonato entrambi, accettando il loro amore. La mamma è anche rimasta incinta di Paul ed i due si sono sposati.

Lauren era andata al matrimonio, intanto pare che di recente si sia sposata pure lei. “Ma a mia mamma non l’ho ancora presentato. Meglio non rischiare”.