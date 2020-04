Alcuni giorni fa Pamela Prati è apparsa sui social network molto diversa rispetto a come siamo abituati a vederla: a colpire è il suo nuovo look

Pamela Prati lo scorso anno ha fatto a lungo parlare di sé sia sui social network che in molti programmi televisivi. Il motivo è ben noto, vale a dire la sua relazione con il misterioso (e inesistente) Mark Caltagirone. Questioni amorose a parte, adesso la showgirl è di nuovo apparsa sul web. La donna ha registrato un video e lo ha pubblicato sia su Tik Tok che sul suo profilo Instagram. Un filmato che ha sorpreso i suoi utenti. Infatti siamo abituati a vedere Pamela Prati con il suo stile “classico”.

Intendiamo con i suoi lunghissimi capelli ma in questo periodo di lockdown qualcosa è cambiato. La showgirl si è comparsa in questo video su Tik Tok, poi condiviso su Instagram con un aspetto ben diverso rispetto al solito. I suoi capelli sono ora corti. Un look che in un primo momento ha spiazzato i suoi ammiratori. Insomma sembra proprio che adesso ci sia un motivo diverso per parlare di Pamela Prati rispetto alle discussioni legate al caso Mark Caltagirone.

LEGGI ANCHE —> Chiara Biasi: “i miei ex non l’avrebbero mai fatto”

Pamela Prati e il nuovo look che sorprende i suoi fan

Difatti ci sono alcuni follower che ipotizzano che la sua nuova la sua nuova chioma sia soltanto una parrucca usata solo per sopperire alla chiusura dei parrucchieri in questo periodo di emergenza Covid-19. Passando ad un altro argomento, la bella showgirl è attesa tra pochi giorni ad un importante appuntamento. Il prossimo 7 maggio sarà in tutte le librerie il suo libro Come una carezza.

Su di esso la donna si è espressa così ai microfoni di ‘Novella 2000‘. “Ho archiviato il periodo più terribile della mia vita. Adesso uscirà il mio libro. Erano anni che lavoravo ad esso ma non ero contenta di come stava riuscendo e l’ho accantonato. Poi, dopo quello che mi è accaduto, mi sono decisa a riprendere in mano qui fogli. Volevo che si sapesse chi è Pamela, la sua solitudine e la disperazione di non avere una famiglia…“.

LEGGI ANCHE —> Barbara D’Urso in diretta: “Malgioglio pulisci casa?”. Lui: “sì, scopo”

Pamela ha quindi concluso. “La mia è stata un infanzia rubata. Ancora oggi vorrei poter riavere quegli anni rubati. Sono una ladra di sogni“.