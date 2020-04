Elettra Lamborghini mostra le sopracciglia molto folte – Foto

Elettra Lamborghini mostra le sopracciglia molto folte. A causa della quarantena le estetiste non stanno lavorando, e la cantante scherza su questo con una foto ironica

Elettra torna a far parlare di sé. In questo periodo di quarantena forzata i personaggi famosi ci stanno facendo tanta compagnia sui social: nei loro atteggiamenti spesso ci rivediamo e farlo ci strappa una risata anche se il periodo che stiamo vivendo è drammatico. Elettra, in questo momento molto attiva sui social, è sicuramente una di quelle.

Elettra Lamborghini, il video virale e la foto delle sopracciglia

L’ultimo post che ha pubblicato su Instagram è diventato assolutamente virale. Un video in cui balla, con un semplice body addosso, dove fa ironia sul fatto di essere in quarantena da cinquanta giorni e senza vedere la propria estetista. Nello stesso post una foto in cui mostra le sue sopracciglia folte, ovviamente ritoccate per simulare un finto mono ciglio. Il post ha ricevuto tantissimi likes, apprezzamenti e commenti divertiti da parte dei suoi fans.

Con la sua partecipazione a Sanremo, Elettra ha raggiunto il picco di popolarità anche tra i più grandi che ancora non la conoscevano. La sua canzone, che non si è posizionata affatto nei primi posti della classifica finale, è decisamente una di quelle più ascoltate. In fin dei conti non può lamentarsi di come siano andate le cose: Sanremo è una vetrina musicale e lei è stata brava a mettere in mostra il meglio di sé. Appena questa quarantena sarà finita, potrà finalmente godersi il successo che ha raggiunto dopo la sua partecipazione al Festival.

