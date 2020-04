Si parla di pesanti frizioni tra Lorella Cuccarini ed Alberto Matano. La conduttrice televisiva sarebbe a forte rischio taglio a ‘La Vita in Diretta’.

Nella prossima stagione televisiva potremmo assistere ad una separazione della coppia composta da Lorella Cuccarini ed Alberto Matano. I due conducono ‘La Vita in Diretta‘ dal settembre del 2019, ma sembra che non ci sia feeling reciproco negli ultimi tempi.

La trasmissione di approfondimento del pomeriggio di Rai 1 è rimasta normalmente in palinsesto nonostante la programmazione di tutte le reti televisive abbia subito grossi cambiamenti nel corso degli ultimi due mesi. Ma per quanto riguarda la prossima edizione, la stessa Lorella Cuccarini pare sia a rischio taglio. Lo riporta il quotidiano ‘La Repubblica’, che parla di presunti dissapori tra lei e Matano. Una cosa della quale si chiacchiera da alcuni giorni. Matano e la Cuccarini sono molto apprezzati dal pubblico, nonostante gli ascolti siano reputati non soddisfacenti.

Lorella Cuccarini, non ci dovrebbe essere la riconferma a ‘La Vita in Diretta’

Per cui, in vista della prossima stagione, sembra che il sacrificio di Lorella sia già una cosa fatta. E tenerli insieme con tutte le loro frizioni non sembra essere una scelta saggia. Proprio Matano poi ha ricevuto spesso dei complimenti per come si è disimpegnato alla conduzione del programma tv. Per lui, che è un mezzobusto del Tg1 di lungo corso, si è trattato della prima volta.

Ad ogni modo lui stesso, in tempi relativamente recenti, aveva parlato di un rapporto con la Cuccarini positivo. Parole che però suonano come di facciata ai più.

