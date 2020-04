La possibile innovazione di Whatsapp non sarebbe gradita dagli utenti e riguarderebbe una fusione con Facebook.

Le novità che introduce Whatsapp sono sempre di grande interesse per i fruitori del servizio di messaggistica istantanea più utilizzato nel mondo. Negli ultimi mesi la upgrade che ha riscosso molto successo è stata quella riguardante la dark mode che è piaciuta a moltissimi utenti, anche se non a tutti. Questa volta però, se l’indiscrezione dovesse essere confermata, potrebbe arrivare un parere negativo da parte di tutte le persone che usano Whatsapp. L’ultima idea in cantiere andrebbe a violare pesantemente la privacy degli utenti. Facebook e Whatsapp godono di un legame forte e questo potrebbe portare a un nuovo scenario, con la fusione tra i due colossi di internet. A breve potrebbe esserci però una specie di mossa interlocutoria riguardante le conversazioni della app. L’innovazione riguarderebbe l’aprire la chat anche agli amici su Facebook, che quindi andrebbe a sostituire Messenger.

LEGGI ANCHE -> Belen Rodriguez De Martino | Io lasciata con un messaggio Whatsapp

Whatsapp e Facebook potrebbero fondersi

Già da tempo però sono in corso molte polemiche perché i fruitori di Whatsapp e Facebook vedono intaccata la propria privacy, motivo per cui vorrebbero che le due piattaforme online rimanessero indipendenti. Addirittura varie persone pensano di lasciare la più nota applicazione di messaggistica istantanea se questo passaggio dovesse avvenire davvero.

LEGGI ANCHE -> WhatsApp, attenzione alla nuova truffa del regalo

D’altronde la app verde è da sempre vista come una app “più intima” rispetto a Facebook, che permette alle persone di parlare quasi esclusivamente con i contatti che hanno in rubrica, senza esporsi alla “gogna mediatica” di social network più invasivi come, è ad esempio, Facebook.